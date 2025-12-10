Sociedad

Provincia celebró la cuarta edición de la Expo Inclusión

miércoles 10 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
Como todos los años, el encuentro se organiza con el propósito de compartir experiencias, programas y acciones orientadas a fortalecer la accesibilidad y la inclusión en Tierra del Fuego.

USHUAIA.- El Gobierno provincial llevó adelante la cuarta edición de la Expo Inclusión, un encuentro que reunió a organismos provinciales, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, clubes deportivos, emprendedores y artistas.

La jornada convocó a 22 stands de diversas áreas de los Ministerios de Bienestar Ciudadano y Justicia, de Educación y de Salud junto a instituciones como la Biblioteca Sarmiento, el CAAD Ushuaia y fundaciones que trabajan diariamente con familias y personas con discapacidad. El evento también integró al sector privado, emprendedor y gastronómico que acompañaron toda la jornada.

La Expo contó, además, con un espacio artístico que incluyó presentaciones de arpa a cargo de Marcela Tarragona, intervenciones plásticas en vivo realizadas por Agustín Espinoza y danzas árabes interpretadas por integrantes de Fundación Kau-Yak.

Stella Maris Sotelo, secretaria de Discapacidad, destacó que la Expo “es un punto de encuentro donde instituciones, familias y personas con discapacidad comparten y construyen en conjunto una provincia más accesible, con políticas públicas que se sostienen en el territorio y que se fortalecen año tras año”. Subrayó que la variedad de propuestas refleja un “trabajo transversal que articula áreas del Estado, organizaciones, clubes y equipos profesionales que aportan miradas complementarias”.

