Provincia celebró la cuarta edición de la Expo Inclusión

Como todos los años, el encuentro se organiza con el propósito de compartir experiencias, programas y acciones orientadas a fortalecer la accesibilidad y la inclusión en Tierra del Fuego.

USHUAIA.- El Gobierno provincial llevó adelante la cuarta edición de la Expo Inclusión, un encuentro que reunió a organismos provinciales, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, clubes deportivos, emprendedores y artistas.

La jornada convocó a 22 stands de diversas áreas de los Ministerios de Bienestar Ciudadano y Justicia, de Educación y de Salud junto a instituciones como la Biblioteca Sarmiento, el CAAD Ushuaia y fundaciones que trabajan diariamente con familias y personas con discapacidad. El evento también integró al sector privado, emprendedor y gastronómico que acompañaron toda la jornada.

La Expo contó, además, con un espacio artístico que incluyó presentaciones de arpa a cargo de Marcela Tarragona, intervenciones plásticas en vivo realizadas por Agustín Espinoza y danzas árabes interpretadas por integrantes de Fundación Kau-Yak.

Stella Maris Sotelo, secretaria de Discapacidad, destacó que la Expo “es un punto de encuentro donde instituciones, familias y personas con discapacidad comparten y construyen en conjunto una provincia más accesible, con políticas públicas que se sostienen en el territorio y que se fortalecen año tras año”. Subrayó que la variedad de propuestas refleja un “trabajo transversal que articula áreas del Estado, organizaciones, clubes y equipos profesionales que aportan miradas complementarias”.