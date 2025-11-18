Educación

Protocolo provisorio para el ingreso a escuelas

martes 18 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
Educación puso en vigencia un protocolo provisorio para el ingreso al establecimiento de personas que no integren el plantel de trabajadores docentes, no docentes y estudiantes de la institución.

USHUAIA.- El protocolo dispone que:

-Todos los establecimientos educativos deberán tener sus puertas y/o portones de acceso y salida a la vía pública cerrados con llaves o mediante cualquier otra forma que permita efectuar un adecuado control de las personas que ingresan a la institución.

-El Ministerio de Educación deberá designar personal encargado de controlar que estas puertas y/o portones permanezcan cerrados durante el horario de clases.

-Quien desee ingresar deberá esperar la autorización de ingreso por el personal jerárquico fuera del establecimiento. Una vez autorizado, el personal designado por el ministerio acompañará a la dirección al ingresante.

-Las reuniones con las familias deberán ser pautadas con anterioridad por cuaderno de comunicaciones o correo oficial.

-En caso de resistencia, insistencia o desobediencia de las personas que se hagan presentes en la institución, el personal apostado en el ingreso del mismo deberá intentar disuadir las mismas, del siguiente modo:

a) Explicar que se trata de un protocolo que debe obedecer y que el visitante debe cumplir.

b) Advertir que en caso de resistencia se verá obligado a comunicarse con la vía especial de la Policía Provincial para que intervenga en el caso.

c) Llamar al número policial que le brinde la dirección e informar que se intenta violar el protocolo e ingresar contra la voluntad de los directivos a un establecimiento escolar y requerir presencia.

