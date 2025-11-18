Protocolo provisorio para el ingreso a escuelas

Educación puso en vigencia un protocolo provisorio para el ingreso al establecimiento de personas que no integren el plantel de trabajadores docentes, no docentes y estudiantes de la institución.

USHUAIA.- El protocolo dispone que:

-Todos los establecimientos educativos deberán tener sus puertas y/o portones de acceso y salida a la vía pública cerrados con llaves o mediante cualquier otra forma que permita efectuar un adecuado control de las personas que ingresan a la institución.

-El Ministerio de Educación deberá designar personal encargado de controlar que estas puertas y/o portones permanezcan cerrados durante el horario de clases.

-Quien desee ingresar deberá esperar la autorización de ingreso por el personal jerárquico fuera del establecimiento. Una vez autorizado, el personal designado por el ministerio acompañará a la dirección al ingresante.

-Las reuniones con las familias deberán ser pautadas con anterioridad por cuaderno de comunicaciones o correo oficial.

-En caso de resistencia, insistencia o desobediencia de las personas que se hagan presentes en la institución, el personal apostado en el ingreso del mismo deberá intentar disuadir las mismas, del siguiente modo:

a) Explicar que se trata de un protocolo que debe obedecer y que el visitante debe cumplir.

b) Advertir que en caso de resistencia se verá obligado a comunicarse con la vía especial de la Policía Provincial para que intervenga en el caso.

c) Llamar al número policial que le brinde la dirección e informar que se intenta violar el protocolo e ingresar contra la voluntad de los directivos a un establecimiento escolar y requerir presencia.