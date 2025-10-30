Agenda Cultural

Propuestas recreativas y educativas en el SUM Patagonia, Chacra II

jueves 30 de octubre de 2025
Diario El Sureño
La Secretaría de Representación Política informa que ya se encuentran disponibles las nuevas propuestas recreativas y educativas para toda la comunidad en el SUM Patagonia, ubicado en calle Patagonia 470 del barrio Chacra II. El espacio se encuentra abierto de lunes a viernes, de 9 a 22 h.

Se desarrollan talleres para niños, jóvenes, adultos y personas mayores, con el objetivo de promover el aprendizaje, la recreación y la integración comunitaria. Las actividades disponibles son:

  • Reggaetón – lunes y miércoles de 16.30 a 17.30 h
  • Salsa – martes y jueves de 20 a 21 h
  • Bachata – martes y jueves de 19 a 20 h
  • Yoga – miércoles de 18 a 19 h y viernes de 17 a 18 h
  • Pilates – lunes 20 a 21.30 h y jueves de 18 a 19 h
  • Zumba – martes y jueves de 17 a 18 h
  • Charlas de salud – viernes de 15 a 17 h
  • Taekwondo – lunes y miércoles de 18.30 a 20.30 h
  • Filigrana en papel – martes y jueves de 14 a 16 h
  • Inglés – martes de 11 a 12 h y viernes 14 a 15 h
  • Belleza de pies – lunes y miércoles de 14.30 a 16.30 h
  • Danza urbana – viernes de 20 a 21 h

Al respecto, la subsecretaria de Participación Comunitaria, Silvia Cardozo, precisó que “además, los fines de semana se realiza una feria local donde acompañamos a feriantes que encuentran aquí un lugar para ofrecer sus productos, entendiendo la situación económica actual y la importancia de fortalecer la economía comunitaria”.

Asimismo se invita a los vecinos a conocer el SUM y participar de las actividades, donde se encontrarán con el personal administrativo para brindarles toda la información necesaria.

Para inscripciones y consultas la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 2964473812 de lunes a viernes de 9 a 22 h en Patagonia 470, barrio Chacra II.

