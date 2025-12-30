Deportes

Propuestas del CARG y el CUJM

martes 30 de diciembre de 2025
El Club de Ajedrez de Río Grande (CARG) dictará clases en su sede de María Auxiliadora 661 (ingreso por Prefectura Naval), en Chacra II. Será a partir del lunes 5 de enero de 2026, en distintos horarios, y para todos los niveles.

RIO GRANDE.- Pre Ajedrez, destinado para menores de 4 a 6 años, introduciéndolos al juego de manera divertida. Será los lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00.

En los mismos días, pero de 19:00 a 21:00, se brindarán clases de Ajedrez desde Cero, para quienes deseen iniciarse en los fundamentos del Juego Ciencia y progresar de manera gradual. La edad mínima para participar es de 15 años, y al frente de la actividad estarán los profesores Sebastián Sandoval (2964-537363) y Francisco Ortiz (2964-657801).

Finalmente, los martes y jueves, de 19:00 a 21:00, Leonel Yanacón (2964-693362) destinará sus enseñanzas para quienes busquen seguir aprendiendo y perfeccionando sus conocimientos (Ajedrez para todos los Niveles). Además, el contacto con el CARG es el siguiente: (2964-408746).

Por su parte, el Club Ushuaia Jaque Mate (CUJM) realizará el 2° Curso de Verano, a partir del viernes 9, en Salomón 217 (salón del Centro de Acción Familiar), con estos horarios: los viernes 9, 16 y 23; los lunes 12 y 19; y los martes 13 y 20, a partir de las 19:00; y los sábados 10, 17 y 24, desde las 19:00. Contacto: (2901) 601212 (Ricardo Luna).

