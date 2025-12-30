Propuestas del CARG y el CUJM

El Club de Ajedrez de Río Grande (CARG) dictará clases en su sede de María Auxiliadora 661 (ingreso por Prefectura Naval), en Chacra II. Será a partir del lunes 5 de enero de 2026, en distintos horarios, y para todos los niveles.

RIO GRANDE.- Pre Ajedrez, destinado para menores de 4 a 6 años, introduciéndolos al juego de manera divertida. Será los lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00.

En los mismos días, pero de 19:00 a 21:00, se brindarán clases de Ajedrez desde Cero, para quienes deseen iniciarse en los fundamentos del Juego Ciencia y progresar de manera gradual. La edad mínima para participar es de 15 años, y al frente de la actividad estarán los profesores Sebastián Sandoval (2964-537363) y Francisco Ortiz (2964-657801).

Finalmente, los martes y jueves, de 19:00 a 21:00, Leonel Yanacón (2964-693362) destinará sus enseñanzas para quienes busquen seguir aprendiendo y perfeccionando sus conocimientos (Ajedrez para todos los Niveles). Además, el contacto con el CARG es el siguiente: (2964-408746).

Por su parte, el Club Ushuaia Jaque Mate (CUJM) realizará el 2° Curso de Verano, a partir del viernes 9, en Salomón 217 (salón del Centro de Acción Familiar), con estos horarios: los viernes 9, 16 y 23; los lunes 12 y 19; y los martes 13 y 20, a partir de las 19:00; y los sábados 10, 17 y 24, desde las 19:00. Contacto: (2901) 601212 (Ricardo Luna).