Promulgaron las leyes que ratifican la cesión a Terra Ignis

Mediante la firma del decreto 3004/25, fue promulgada la Ley 1604 y, con la firma del decreto 3005/25, fue promulgada la Ley 1605; ambas referidas a la cesión de los activos de YPF a favor de la empresa estatal Terra Ignis SA y la prórroga de la concesión de las áreas hidrocarburiferas, por el termino de 10 años, a partir de la fecha de su vencimiento actual.

USHUAIA.- Los decretos llevan las firmas de la vicegobernadora Mónica Urquiza, a cargo del Poder Ejecutivo y el ministro de Economía, Francisco Devita.

De esta forma, las Leyes Provinciales 1604 y 1605 otorgan fuerza legal a lo actuado por el Poder Ejecutivo que, mediante decreto 2705/25, ratifica el convenio que celebró el gobernador Gustavo Melella con el CEO de YPF, Horacio Marín, en la cesión de yacimientos que esa empresa opera en Tierra del Fuego y, además, la concesión de esas áreas a Terra Ignis por un período de diez años.

El decreto indica que, mediante Leyes Provinciales 997 y 998 se aprobaron las prórrogas de las concesiones por un periodo de 10 años a YPF SA, siendo sus respectivos vencimientos: Area Lago Fuego 6 de noviembre de 2027; Area Tierra del Fuego 14 de noviembre de 2027 y Area Los Chorrillos 18 de abril de 2026.

La Ley 1605 concede a la firma Terra Ignis Energía SA la prórroga por el plazo de 10 años, plazo que deberá computarse a partir del vencimiento original de concesión de explotación sobre las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra de Fuego, operando los vencimientos de las prórrogas en fecha 6 de noviembre de 2037, 18 de abril de 2036 y 14 de noviembre de 2037, respectivamente.

El otorgamiento de la prórroga en la concesión de explotación es a los fines de alcanzar el desarrollo integral y racional de los recursos hidrocarburíferos, propiciando el mantenimiento y recuperación de las reservas, el aumento de los niveles de producción con estricto cuidado del medio ambiente, así como garantizar estándares de actividad y niveles crecientes de utilización de mano de obra local que permitan contribuir sensiblemente al desarrollo económico de la provincia, asegurando la paz social en el ámbito de su territorio.

En tanto, la Ley 1604 es la que ratifica la cesión de las áreas hidrocarburíferas, frente a la decisión de YPF SA de desprenderse de sus activos en yacimientos convencionales de todas las cuencas productivas del país, situación que expone a la Provincia al cese abrupto de la actividad en dichas áreas, donde además se encuentra situada la planta San Sebastián que produce el procesamiento de gas natural y líquidos, particularmente propano y butano; siendo su funcionamiento indispensable para asegurar el abastecimiento de gas natural a la población.

Se subraya que, a fin de evitar perjuicios económicos a la provincia resulta necesario autorizar la cesión solicitada por YPF, en los términos del artículo 72 de la Ley Nacional 17.319, del 100% de las concesiones de explotación de hidrocarburos sobre las áreas antes mencionadas a favor de Terra Ignis Energía SA.

Es objetivo central y estratégico del Gobierno que se adopten decisiones conducentes a revertir la declinación de la producción y de las reservas en las concesiones de explotación vigentes para garantizar el flujo de ingresos fiscales y futuros, ello en atención a que la mayoría de las concesiones de explotación en nuestra provincia contienen yacimientos maduros, que han sido sometidos a un periodo extenso de explotación y que, por lo tanto, requieren la aplicación de nuevas tecnologías y métodos de recuperación secundaria y asistida para incrementar los niveles de producción y reservas.