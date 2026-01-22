Sociedad

Promueven la tenencia responsable de mascotas en las colonias

jueves 22 de enero de 2026
Diario El Sureño
En el marco de las actividades de verano, el Municipio de Río Grande continúa desarrollando jornadas de tenencia responsable de mascotas, acercando esta propuesta a las distintas colonias de verano que se llevan adelante en la ciudad.

Durante los encuentros, el equipo de Servicios Veterinarios brinda a los asistentes herramientas e información clave para mejorar la convivencia con sus mascotas, promoviendo prácticas responsables vinculadas al cuidado, la salud y el bienestar animal.

Estas jornadas permiten generar espacios de concientización y aprendizaje, especialmente entre niños, niñas y jóvenes que participan de las colonias, fortaleciendo valores de respeto, compromiso y responsabilidad hacia los animales.

La propuesta es organizada por el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, y forma parte de las políticas públicas orientadas a promover una convivencia responsable y el cuidado integral de las mascotas en la comunidad.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *