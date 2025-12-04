Promocionaban cruceros a Malvinas como pertenecientes al Reino Unido

La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la CABA confirmó el fallo que le ordenó a una empresa turística que promociona viajes en crucero, en los cuales se anuncia el territorio de las Islas Malvinas como perteneciente al Reino Unido, a que rectifique dichas publicaciones e indique “como país de destino de viaje la República Argentina, omitiendo cualquier referencia al Reino Unido”.

El caso surgió a raíz de una acción por publicidad ilícita (prevista en el Código Procesal para las Relaciones de Consumo en la CABA), promovida por los abogados Facundo J. Roitman y Melisa E. Guevara contra Cruiseline S.R.L. Pidieron que se le ordene el cese de las publicidades en las que promociona viajes en crucero en los cuales se anuncia el territorio de las Islas Malvinas como perteneciente al Reino Unido.

En consecuencia, solicitaron la baja preventiva de la publicidad y la publicación de anuncios rectificatorios en las mismas condiciones en que fue realizada la oferta, como así también la publicación de la sentencia condenatoria en los sitios de internet, cuentas de redes sociales de la demandada y digitalmente en los diarios de circulación local y nacional. También, pidieron la remisión de una copia de la sentencia condenatoria a cada consumidor que haya contratado o contrate en el futuro el crucero.

Los letrados sostuvieron que las publicidades representan mensajes perjudiciales que lesionan a todos los argentinos y deshonran a quienes lucharon por la soberanía de las Islas, y que, asimismo, emiten información errónea, lesiva de los consumidores y consumidoras.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N°27 de la CABA, a cargo del juez Guillermo Patricio Canepa, hizo lugar a una acción judicial.

“Las publicidades de cruceros que hacen referencia al territorio de las Islas Malvinas y Georgias del Sur como pertenecientes al Reino Unido, son ilícitas, en virtud de que son contrarias a la manda constitucional que dice que la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía. Asimismo, afectan la dignidad colectiva del pueblo argentino y son contrarias al sistema de valores y derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por las leyes citadas”, argumentó.

La empresa Cruiseline S.R.L. apeló la decisión, pero la Cámara rechazó el recurso y confirmó la decisión apelada.

“La decisión del juez de grado, que ordenó la rectificación integral de las publicaciones ilícitas y el cese de toda comunicación que no se adecue a los parámetros establecidos por el derecho argentino, se encuentra plenamente ajustada a la prueba y al derecho aplicable”, expresa la sentencia.

