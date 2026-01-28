Promoción del Fin del Mundo en la FITUR

Con un fuerte enfoque en el turismo de naturaleza, nieve, aventura, Antártida y la captación de inversiones, el Instituto Fueguino de Turismo participó en la feria turística más importante de Iberoamérica.

USHUAIA.- El INFUETUR continúa reafirmando el posicionamiento estratégico del «Fin del Mundo» en el mercado europeo. Durante las cinco jornadas de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid, la provincia desplegó una intensa agenda de promoción y rondas de negocios orientadas a desestacionalizar la oferta turística y atraer inversiones.

La presencia provincial estuvo acompañada por empresarios del sector privado, en un trabajo en conjunto con el Ente Patagonia, en una comitiva encabezada por el Ministerio de Turismo y Deportes de Nación.

Dante Querciali, presidente del INFUETUR, estuvo presente en la FITUR.

El presidente del INFUETUR, Dante Querciali, mantuvo encuentros con actores fundamentales del sector turístico mundial, con reuniones de trabajo con agencias líderes como Avoris, El Corte Inglés, Civitatis, TUI y eDreams, entre otros, y participó del workshop “Sudamérica Conecta”, organizado por la Federación de Cámaras de Turismo de Sudamérica (Fedesud), un espacio que reunió a operadores receptivos y destinos de la región para fomentar nuevas oportunidades de negocio.

La agenda de trabajo incluyó también reuniones con organismos internacionales, entre ellos ONU Turismo, y con entidades de financiamiento como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de explorar oportunidades de cooperación y apoyo a proyectos turísticos de alcance regional.

«Realizamos una promoción sumamente activa en este escenario que año tras año marca el pulso del mercado europeo. El diálogo con organismos como el BID y la CAF es fundamental para proyectar posibles inversiones que fortalezcan nuestro destino», señaló Querciali.

Además considero que «España es un mercado emisor estratégico. Nuestra oferta de naturaleza, la extensión de la nieve y la cercanía con la Antártida nos consolidan como un destino aspiracional e imperdible dentro de Argentina».

Querciali formó parte del Foro Turismo del Futuro, donde expuso sobre la importancia de la articulación regional como eje para fortalecer la promoción y la competitividad turística de la Patagonia. Durante su intervención, subrayó el valor de la cooperación entre los distintos actores públicos y privados para consolidar a la región como un destino turístico de excelencia en los mercados internacionales.

Crecimiento de la FITUR

Cabe destacar que FITUR 2026, organizada por IFEMA Madrid, cerró con un balance histórico: más de 255.000 visitantes, lo que representa un crecimiento del 12% respecto al año anterior. Este volumen de concurrencia ratifica a la feria como la plataforma global por excelencia para el intercambio de negocios y el descubrimiento de destinos emergentes y consolidados.

Para Tierra del Fuego, esta presencia no solo significa visibilidad ante el turista final, sino la consolidación de relaciones comerciales que garantizan la llegada de visitantes internacionales durante todo el año.