Promoción del destino Ushuaia en Córdoba

USHUAIA.- La secretaria de Turismo de la Municipalidad, Viviana Manfredotti, participó del 64° Workshop organizado por la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes (ACAV), que tuvo lugar el 31 de octubre y 1° de noviembre en el Centro de Convenciones Córdoba “Brigadier General Juan Bautista Bustos”.

Manfredotti estuvo acompañada por el director de Planificación y Promoción Turística del Destino, Paulo Lezcano.

La titular de Turismo destacó «la importancia de que Ushuaia esté presente en estos espacios de comercialización turística que reúnen a más de 150 expositores, 2.500 profesionales y empresarios del sector, y alrededor de 5.000 visitantes».

Viviana Manfredotti dijo que “participamos de este evento para seguir construyendo lazos, conectar destinos y fortalecer el turismo nacional. Estar presentes es fundamental para continuar posicionando a Ushuaia en la agenda promocional del país”. La responsable de Turismo de Ushuaia participó de reuniones de negocios.

La funcionaria señaló que «la participación permite exhibir las bellezas, productos y servicios que ofrece la ciudad, junto a la promoción del corredor regional ‘Patagonia Fantástica’, conformado por Ushuaia, El Calafate y Puerto Madryn. Es una propuesta que crece año a año gracias a la sinergia público-privada”.

La Secretaria de Turismo también resaltó que “Córdoba es un punto clave de conectividad aérea para nuestra ciudad con el norte del país”.

Finalmente, la funcionaria subrayó que “es imperioso que en esta temporada de verano 2026 sigamos robusteciendo el turismo interno, consolidando a Ushuaia como uno de los destinos más elegidos de la Argentina”.