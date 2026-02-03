Prohibirán el acceso a redes sociales a menores de 16 años en España

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que en el país europeo se le prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años al intervenir en el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái.

BUENOS AIRES (NA).- Además, Sánchez indicó que se adoptarán medidas para aumentar el control de las plataformas digitales, a la vez que se les pedirá responsabilidades a los directivos de las mismas, según indicaron medios internacionales a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

En tanto, señaló que se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, mientras que se estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

El funcionario español anunció además la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer lo que ha denominado “una huella de odio y polarización”.

Sánchez dijo que España se unió a cinco países europeos en la ‘Coalición de los Dispuestos Digitales’ para avanzar de manera coordinada y eficaz en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.

“Las redes sociales se han convertido en un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio”, aseveró.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. FOTO: Xinhua/Nicolás Celaya /NA.