Productos frescos y saludables en el Paseo Canto del Viento

De martes a domingo, vecinas y vecinos pueden acceder a una amplia variedad de productos frescos y saludables en el punto de venta del Paseo Canto del Viento, ubicado en Monseñor Fagnano 650. Este espacio tiene como objetivo acercar a las familias fueguinas alimentos seguros, sanos y de calidad, fortaleciendo el consumo local y la producción regional.

El punto de venta abre de martes a sábado de 10 a 20 horas, y los domingos de 10 a 13 horas. Allí se pueden encontrar pescados frescos, huevos y hortalizas.

Además, se ofrecen productos de RGA Alimentos, como tomates y ajíes agroecológicos, así como pollos frescos.

De esta manera, el Municipio suma valor agregado a la producción local y, al mismo tiempo, potencia y fortalece la Soberanía Alimentaria en Río Grande.