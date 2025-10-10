Procesaron a un hombre acusado de abusar a una mujer de más de 70 años

El Juzgado de Instrucción de Río Grande procesó al sujeto acusado de abusar en tres ocasiones a una mujer septuagenaria. El sujeto está detenido en la Unidad de Detención Nº1 (foto).

RÍO GRANDE. – La jueza de Instrucción de esta ciudad, Dra. Cecilia Cataldo, hoy ordenó el procesamiento y la prisión preventiva de César Esteban Barría (37), acusado de abusar sexualmente con acceso carnal a una mujer septuagenaria y en tres ocasiones.

Los hechos ocurrieron entre el 21 de julio y el 28 de septiembre. El acusado permanecerá detenido en la Unidad de Detención Nº1 del Servicio Penitenciario, ubicada en el ex campamento YPF, donde cumplirá la prisión preventiva.

En la resolución la magistrada dispuso que, debido a las condiciones mentales del imputado se garantice su atención psicológica, psiquiátrica y médica, así como el seguimiento de su medicación, con el objetivo de proteger su integridad psicofísica. Esta medida se adoptó en base al informe psiquiátrico forense incorporado a la causa.

Por otro lado, la jueza resolvió falta de mérito en relación con la investigación por el robo de tarjetas de crédito y un teléfono celular pertenecientes a la víctima.

Según el informe policial, el hombre fue detenido luego de que la cuidadora de la víctima llamara a la policía al notar que alguien había ingresado en la vivienda. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al acusado escondido debajo de la cama.