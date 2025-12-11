Procesan y dictan prisión preventiva a Enoc Perpetto Silva por privación ilegítima de la libertad y violencia de género

La jueza del Juzgado de Instrucción Nº1 de Río Grande resolvió procesar al joven de 18 años por privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género. También ordenó su prisión preventiva y un embargo por 11 millones de pesos.

RÍO GRANDE.– La jueza Rosa Santana, titular del Juzgado de Instrucción Nº1 de esta ciudad, dictó el procesamiento de Enoc Perpetto Silva, de 18 años, al considerarlo responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas, todos cometidos en perjuicio de una joven con quien mantuvo una relación de pareja. La magistrada aplicó el agravante previsto para hechos perpetrados en un contexto de violencia de género.

En la resolución, la jueza dispuso asimismo transformar la detención en prisión preventiva por la existencia de riesgo procesal y ordenó un embargo sobre los bienes del imputado hasta cubrir la suma de 11 millones de pesos.

Perpetto Silva fue detenido por hechos ocurridos el 24 de noviembre, cuando se presentó en la vivienda de su expareja y, mediante amenazas, la obligó a subir a su automóvil. La trasladó entonces hasta su domicilio en el barrio Las Barrancas, donde la mantuvo privada de su libertad hasta que la joven logró escapar y radicar la denuncia en la Comisaría Primera.

Durante el episodio, el acusado utilizó un arma de fuego calibre 9 milímetros para intimidarla, amenazando con matarla a ella y a su actual pareja. A pocas horas de la denuncia, el joven regresó al domicilio de la víctima, provocó daños y se dio a la fuga. Estos hechos motivaron que la jueza Santana ordenara su detención y librara la correspondiente orden de captura.

Tras el procesamiento, se abre ahora el plazo de diez días hábiles para que sus abogados defensores, Francisco Ibarra y Maximiliano Palladino, interpongan un recurso de apelación ante la Sala Penal, especialmente respecto del rechazo del pedido para que el imputado recuperara su libertad.