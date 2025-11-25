Procesan con prisión preventiva a Moreyra por homicidio agravado

La jueza de Instrucción Nº3, Cecilia Cataldo, dictó el procesamiento a Fernando Moreyra por homicidio agravado por ensañamiento, tras la muerte de Alberto Scariot y las lesiones ocasionadas a su hijo de 14 años. También ordenó la prisión preventiva por riesgos procesales.

RÍO GRANDE.– La jueza de Instrucción Nº3, Cecilia Cataldo, procesó a Fernando Aaron Moreyra, de 22 años, por el delito de homicidio agravado por ensañamiento, en el marco del violento ataque con arma blanca que sufrió Alberto Scariot, un hombre de 40 años y su hijo de 14 en el barrio Los Cisnes. La resolución judicial fue emitida el viernes pasado.

De acuerdo con la investigación, el imputado agredió a ambas víctimas utilizando un cuchillo. El hombre mayor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde días después falleció debido a la gravedad de las heridas recibidas. Por las lesiones ocasionadas al adolescente, la magistrada también dispuso el procesamiento del acusado por lesiones leves.

La jueza Cataldo sostuvo en su resolución que, tal como lo expuso el fiscal Ariel Pinno, la víctima mayor presentaba “numerosas lesiones, todas de gravedad, con un nivel de violencia mayor al necesario para causar la muerte”, apreciación que quedó respaldada en el informe de autopsia.

Además del procesamiento, la magistrada convirtió la detención en prisión preventiva al considerar la existencia de riesgos procesales. Entre los fundamentos, señaló la falta de arraigo del imputado y su conducta posterior al ataque: intentó ocultar elementos de prueba, brindó versiones contradictorias ante testigos y se deshizo del cuchillo, del teléfono celular y de otros objetos vinculados al hecho.