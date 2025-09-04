Procesamiento y prisión preventiva a Kevin Ortiz

El juez Sergio Pepe procesó a Kevin Eduardo Ortiz por los delitos de lesiones graves y lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Además, ordenó que sea detenido.

USHUAIA.- El juez de Instrucción, Sergio Pepe, resolvió el procesamiento y prisión preventiva de Kevin Eduardo Ortiz, el hombre quien, hace casi un mes, atacó a su pareja en la vía pública, provocándole una herida grave en el rostro a través de un mordisco.

Ortiz fue procesado por los delitos de lesiones graves y lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, así como amenazas coactivas; a raíz de hechos que fueron cometidos en perjuicio de una mujer con quien mantenía una relación de pareja.

Desde el Juzgado a cargo de la investigación explicaron que, si bien el suceso más grave tuvo lugar la madrugada del pasado 10 de agosto, los hechos investigados comenzaron en febrero de 2024 y se prolongaron hasta agosto de este año.

Según lo denunciado por la víctima y lo que se pudo corroborar en la investigación, aquella madrugada, la mujer y el imputado -Kevin Eduardo Ortiz- se retiraron juntos de un local nocturno y durante el trayecto en el vehículo del hombre éste la agredió física y verbalmente, y le exigió la entrega de su teléfono celular caso contrario ambos terminarían muertos.

Posteriormente, la víctima logró descender del automóvil y fue perseguida por el imputado, quien la arrojó al suelo y le mordió el rostro, provocándole una herida grave con pérdida de tejido en la mejilla, además de múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo. El día anterior, en el domicilio del imputado, la víctima había sido agredida y amenazada.

Para la resolución del caso el Juez de Instrucción consideró clave la existencia de antecedentes de violencia previos al último suceso y la necesidad de proteger a la víctima, siguiendo la normativa internacional, nacional y provincial.

El Juzgado valoró especialmente el testimonio de la víctima, que fue corroborado posteriormente por pruebas periciales, registros de video filmaciones y testimonios de personas que presenciaron algunos de los episodios investigados.