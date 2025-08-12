Procedimiento de Gendarmería: secuestraron 55 plantas de cannabis

El operativo se realizó en una vivienda en Río Grande y fue ordenado por el Juzgado Federal. Dos personas fueron notificadas.

RIO GRANDE.- La Sección de Investigaciones de Delitos Complejos de Gendarmería Nacional de esta ciudad, realizó el domingo un procedimiento en un domicilio de esta ciudad y el resultado fue positivo. Secuestraron varios elementos, entre ellos 55 plantas de cannabis.

Todo surgió por una denuncia anónima y con la actuación de integrantes del Escuadrón 62 «Río Grande» se realizó el procedimiento.

El fiscal Marcelo Rappaport y la auxiliar fiscal Lorena Bendaña, avalaron la labor. Durante las exhaustivas pesquisas, se detectaron maniobras compatibles con la venta de drogas al menudeo desde los domicilios y bajo la modalidad de entrega tipo “delivery”.

Los elementos secuestrados fueron: 55 plantas de cannabis sativa (6 kg aproximadamente); 10 box para cultivo indoor; tres teléfonos celulares; un posnet; un disco externo y un pendrive; accesorios e insumos para cultivo indoor; balanzas de precisión; accesorios para consumo de estupefacientes. Documentación de interés para la causa.

Dos personas fueron notificados de derechos y garantías y quedaron a disposición de la Justicia Federal.