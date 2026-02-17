Judiciales Policiales

Prisión preventiva para los tres jóvenes acusados de asaltar a un hombre en la Margen Sur

martes 17 de febrero de 2026
Diario El Sureño
La jueza Cecilia Cataldo dispuso que continúen detenidos mientras se define su situación procesal. Están imputados por robo con triple agravante, tras un hecho delictivo ocurrido en Río Grande.

RÍO GRANDE. – La jueza Cecilia Cataldo resolvió que los tres jóvenes detenidos el pasado sábado en un sector de la Margen Sur, tras sustraer un teléfono celular a un hombre, permanezcan privados de la libertad hasta tanto se resuelva su situación procesal.

Los imputados —Mauricio Benjamín Córdoba Garribia (19), Gonzalo Exequiel Mora Arce (18) y Alexis Maximiliano Burgoa Zapata (18)— fueron trasladados el fin de semana a sede judicial para prestar declaración indagatoria.

Cabe recordar que el hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en la intersección de Pasaje Lauja y Hoiken, donde los acusados, utilizando un arma blanca, sustrajeron un teléfono celular a un hombre. En el procedimiento también intervino la Comisaría de Género y Familia, que demoró a tres menores de edad presuntamente involucrados en el episodio.

Fuentes indicaron que el fiscal Martín Bramatti imputó a los detenidos por el delito de robo con triple agravante, en función del uso de un arma blanca y por hacer participar a menores de edad en el ilícito.

