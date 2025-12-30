Prisión preventiva para los detenidos por el robo de una motocicleta

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción de Río Grande. Los imputados habían sido detenidos tras chocar la moto con un móvil policial en la Margen Sur.

RÍO GRANDE.– El Juzgado de Instrucción Nº3 de esta ciudad resolvió dictar la prisión preventiva para Gastón Maximiliano Díaz y Jonatan David Palacios, quienes se encuentran imputados por el robo de una motocicleta y fueron detenidos por personal policial durante la madrugada del 18 de diciembre.

Cabe recordar que ya habían radicado una denuncia por la sustracción de una motocicleta marca Brava, modelo Nevada 110, de color negro y rojo. Días después, durante tareas de prevención en la Margen Sur, efectivos policiales observaron una motocicleta con similares características.

Al intentar identificar a sus dos ocupantes, estos se dieron a la fuga y los sospechosos colisionaron contra un móvil policial. Finalmente, ambos fueron aprehendidos en inmediaciones de la calle Howiken al 400.

Si bien la motocicleta presentaba modificaciones visibles, al verificar el número de cuadro se confirmó que se trataba del rodado denunciado como sustraído.

Con los elementos reunidos en la causa, la Justicia resolvió dictar la prisión preventiva de ambos imputados, quienes permanecerán detenidos mientras avanza la investigación.