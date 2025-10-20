Prisión preventiva para el abogado Lucas Sartori

Lo dispuso el juzgado de instrucción Nº2 de Río Grande. El abogado fue detenido el pasado sábado a la madrugada cuando junto a una mujer, habían dañado y amenazado a una mujer en un sector de la Margen Sur.

RÍO GRANDE. – Desde el Juzgado de Instrucción Nº2 de esta ciudad dictaron la prisión preventiva para Lucas Oscar Sartori, el abogado que fue detenido el pasado sábado a la madrugada en la calle Puerto Egmont al 400, de la Margen Sur.

Por una causa de Flagrancia, Sartori será alojado a disposición del Juzgado interviniente, en la Unidad de Detención Nº1 del Servicio Penitenciario Provincial (ubicado en el ex campamento YPF).

El caso

Lucas Sartori y una mujer, Stella Maris Bergese, fueron detenidos por policías el pasado sábado a la madrugada, porque habían provocado daños en una vivienda y amenazado a una persona en una vivienda de la Margen Sur de Río Grande.

Sartori y Bergese habían provocado daños en la casa de una mujer; en ese momento avisó de la situación a un vecino y este hizo lo propio con la policía, quienes llegaron rápidamente al lugar y actuaron en consecuencia. Bergese fue detenida en esta vivienda y sobre la calle Puerto Egmont al 400 también fue aprehendido Sartori.