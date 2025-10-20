Judiciales Policiales

Prisión preventiva para el abogado Lucas Sartori

lunes 20 de octubre de 2025
Diario El Sureño
Lo dispuso el juzgado de instrucción Nº2 de Río Grande. El abogado fue detenido el pasado sábado a la madrugada cuando junto a una mujer, habían dañado y amenazado a una mujer en un sector de la Margen Sur.

RÍO GRANDE. – Desde el Juzgado de Instrucción Nº2 de esta ciudad dictaron la prisión preventiva para Lucas Oscar Sartori, el abogado que fue detenido el pasado sábado a la madrugada en la calle Puerto Egmont al 400, de la Margen Sur.

Por una causa de Flagrancia, Sartori será alojado a disposición del Juzgado interviniente, en la Unidad de Detención Nº1 del Servicio Penitenciario Provincial (ubicado en el ex campamento YPF).

El caso
Lucas Sartori y una mujer, Stella Maris Bergese, fueron detenidos por policías el pasado sábado a la madrugada, porque habían provocado daños en una vivienda y amenazado a una persona en una vivienda de la Margen Sur de Río Grande.

Sartori y Bergese habían provocado daños en la casa de una mujer; en ese momento avisó de la situación a un vecino y este hizo lo propio con la policía, quienes llegaron rápidamente al lugar y actuaron en consecuencia. Bergese fue detenida en esta vivienda y sobre la calle Puerto Egmont al 400 también fue aprehendido Sartori.

