Principio de incendio en una vivienda dejó a un hombre con quemaduras en las manos

USHUAIA. – Un principio de incendio se registró hoy en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Constitución Fueguina e Independencia. El propietario resultó con quemaduras en sus manos luego de extinguir el fuego por sus propios medios.

El foco ígneo se originó de manera accidental cuando una botella de aguarrás, que se encontraba cerca de una hornalla encendida, tomó fuego y generó un rápido desarrollo de llamas.

Antes de la llegada del personal de bomberos, el dueño de la vivienda logró controlar la situación, aunque sufrió lesiones en sus manos. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional para recibir atención médica.