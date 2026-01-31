El hecho ocurrió esta mañana en Río Grande. Un hombre de 27 años se encontraba en el lugar y resultó ileso.

RÍO GRANDE.– Hoy alrededor de las 9:30, se registró un principio de incendio en una vivienda situada sobre la calle Don Bosco al 1200 de esta ciudad.

En el inmueble se encontraba un hombre de 27 años, quien afortunadamente no sufrió lesiones. Al lugar acudieron de manera inmediata efectivos de Bomberos de la Policía y del cuartel de Bomberos Voluntarios, quienes lograron extinguir el foco ígneo.

Tras las pericias correspondientes, se determinó que el siniestro se había originado de manera accidental a raíz del recalentamiento de un calefactor.

Choque entre un auto y una moto dejó un motociclista lesionado

El siniestro vial ocurrió el viernes en la esquina de Colón y Piedrabuena. El conductor de la moto fue trasladado al hospital con dolencias en un brazo.

RÍO GRANDE.– Anoche, alrededor de las 23:30 horas, se produjo un siniestro vial en la intersección de las calles Colón y Piedrabuena, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

El hecho fue protagonizado por un Peugeot 2008, conducido por Lorenzo Galfrascoli, de 49 años, y una motocicleta Motomel Skua 150 cc, que era guiada por Luis Vega, de 24 años.

Como consecuencia del impacto, el motociclista manifestó dolencias en el brazo derecho, por lo que una ambulancia arribó al lugar y procedió a su traslado al Hospital Regional para su evaluación médica.