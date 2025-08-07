Principio de incendio en una obra en construcción

Sucedió accidentalmente por soldaduras que realizaban en el interior de una obra ubicada en Ushuaia. Los bomberos llegaron en forma inmediata.

USHUAIA. – Un principio de incendio se produjo esta mañana en el interior de una obra en construcción ubicado sobre la calle Los Ñires al 2500 de esta ciudad. Y ante el rápido accionar de los bomberos voluntarios se pudo controlar la situación.

El fuego se habría generado accidentalmente mientras trabajadores realizaban tareas de soldaduras. El fuego fue rápidamente sofocado sin registrarse personas lesionadas ni daños materiales de relevancia.