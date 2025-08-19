Ocurrió esta tarde en pleno centro ushuaiense. El siniestro fue controlado rápidamente. No hubo lesionados.

USHUAIA. – Hoy a la tarde se produjo un principio de incendio en una camioneta. Los mismos policías controlaron rápidamente la situación y la conductora no sufrió lesiones.

Sucedió en la intersección de la avenida San Martín y la calle Roca, a pocos metros de la Casa de Gobierno; se trató de una camioneta Toyota RAV4 que conducía Leonor Débora Hirsch (67).

Mientras el rodado circulaba, la conductora detectó humo en el capot y detuvo la marcha. Afortunadamente el siniestro fue sofocado rápidamente.