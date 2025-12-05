Sucedió en una circulada calle de Ushuaia y el conductor logró controlar las llamas antes de la llegada de los bomberos. No hubo personas lesionadas.

USHUAIA. – Personal policial intervino este jueves ante un principio de incendio en una camioneta Toyota RAV4 que circulaba por la Avenida Héroes de Malvinas. El vehículo detuvo su marcha luego de que comenzara a salir humo desde el sector frontal.

El conductor consiguió sofocar el foco ígneo por sus propios medios antes del arribo de los bomberos, evitando mayores daños.

La situación fue rápidamente controlada y no se registraron personas heridas.