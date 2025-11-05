Principio de incendio en un auto

Ocurrió este mediodía en un sector urbano de Ushuaia. El siniestro fue controlado por el mismo conductor del rodado.

USHUAIA. – Hoy en el transcurso del mediodía, en la esquina de las calles Magallanes y Pontón Río Negro de esta ciudad, se produjo un principio de incendio en un vehículo Ford Fiesta. La situación fue controlada rápidamente por el propio conductor del rodado.

El rodado era manejado por Eric Moscoso (54 años), quien logró sofocar las llamas utilizando el matafuego del rodado; a los pocos segundos llegó al lugar el personal de bomberos y determinaron de manera preliminar que el origen del ígneo presumiblemente habría sido un desperfecto eléctrico.