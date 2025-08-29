Policiales

Principio de incendio en la cartelería de un comercio

viernes 29 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Bomberos pudieron controlar rápidamente el ígneo que se había producido en el sector externo de un comercio de Río Grande.

RÍO GRANDE. – En la noche del jueves, un sector de una cartelería de un recientemente local comercial inaugurado tuvo un cortocircuito; gracias a la inmediata actuación de los bomberos se logró controlar rápidamente toda la situación.

Sucedió en el comercio de una pizzería ubicada sobre la calle 9 de Julio al 800. En la cartelería se produjo un cortocircuito, lugar donde había una humareda.

Ante el rápido y eficiente trabajo de los servidores públicos no se tuvo que evacuar a las personas que estaban en el interior del local.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *