Principiantes y experimentados en el Torneo Invierno

Finalmente fueron doce los pesistas –todos locales-que le dieron vida anteayer al Torneo Invierno de Levantamiento de Potencia, que la Asociación de Potencia, Levantamiento Olímpico y Fisicoculturismo de Río Grande (APoLOFiRG) llevó adelante en las instalaciones del Centro de Rendimiento Deportivo (CRD) de esta ciudad.

RIO GRANDE.- Nueve de ellos efectuaron el concurso completo (potencia), es decir, los tres ejercicios: sentadilla, banco y despegue. Conforme transcurría el certamen, otros tres deportistas se unieron en la etapa individual: uno en press de banco, y un par en despegue (peso muerto). SENTADILLA 2. Martín Lucero (Master 2) tiró 305 kilos. SENTADILLA 3. Próximo torneo sin costo para Juan Rotzin. BANCO 1. César Ojeda: positivo en 150 y 160; nulo en 165. BANCO 2. Varios récords para el Teen 1 Dante Guaquín.

La competencia estuvo encuadrada bajo la reglamentación de la Federación de Potencia Argentina (FePoA), y de la GPC a nivel mundial.

Junto a un grupo mayoritario de principiantes, muchos de ellos del equipo Ayala, de las categorías Teen 1 a 3, y Junior, también hubo tiempo para observar el desempeño de los Master 1 y 2, sobresaliendo las marcas de Martín Lucero, arribando a las dos décadas prácticamente consecutivas en esta disciplina. BANCO 3. El Master 1 Damián Perato quedó con 117,5 kilos. DESPEGUE 1. Anahí Martiarena, en su mejor intento: 102,5 kilos. DESPEGUE 2. Joaquín González, rumbo a los 175 kilos. DESPEGUE 3. Luis Medina encadenó 167,5; 180; y 187,5.

Se adjuntan los tres intentos en cada ejercicio, junto a la División (por edad), categoría y peso actual de cada pesista; el total de kilos levantados y el coeficiente final. En varios casos hubo cuartos intentos, válidos en el caso de mejorar cierta marca, pero no en el marco del torneo.

LEVANTAMIENTO DE POTENCIA * TORNEO INVIERNO (09/08/2025)

Pesista División Categ. Peso Sentadilla Banco Despegue Tot. Wilks Coef.

Dante Guaquín Teen 1 56,0 55,1 55/60/65 40/(45)/45 75/85/92,5 202,5 0,9250 187,3

Sebastián Mansilla Teen 2 67,5 61,3 105/115/120 (80)/90/(95) 145/157,5/162,5 372,5 0,8365 311,5

Joaquín González Teen 2 75,0 74,6 145/155/165 90/(100)/(100) 155/165/175 430,0 0,7152 307,5

Mariano Chocano Teen 2 82,5 80,1 145/155/(170) 100/(112,5)/(112,5) (185)/(200)/200 455 0,6822 310,4

Anahí Martiarena Teen 3 44,0 43,6 no participó no participó 95/(102,5)/102,5 102,5 1,1978 122,7

Solange Jara Junior 60,0 56,3 60/70/(80) (37,5)/40/45 80/87,5/92,5 207,5 0.9056 187,9

Juan Rotzin Junior 82,5 80,0 170/180/(190) 120/(130)/130 170/182,5/(185) 492,5 0,6827 336,2

Damián Perato Master 1 75,0 69,5 140/160/(180) 117,5/(125)/(127,5) 155/165/180 457,5 0,7535 344,7

César Ojeda Master 1 90,0 88,9 no participó 150/160/(165) no participó 160,0 0,6424 102,7

Héctor Rojas Master 2 110,0 106,0 160/180/– 120/127,5/– 180/210/– 517,5 0,5956 308,2

Luis Medina Master 2 120,0 112,5 no participó no participó 167,5/180/187,5 187,5 0,5846 109,5

Martín Lucero Master 2 +140 144,6 (270)/290/305 140/150/160 250/275/(300) 740,0 0,5579 412,0

Nota: entre paréntesis se indican los intentos nulos; — (rehusado). No participaron: Diego Jiménez (Open) y Leonardo Blas Sosa (Open), de Río Grande; Javier Carvajal (Open), José Hernández (Open) y Vicente Bahamonde (Teen 2), de Porvenir (Chile).