Primeros egresados en Energía, Programación y Gastronomía

La educación técnica sigue creciendo en la provincia con diversas ofertas académicas, potenciando capacidades para una mayor inserción laboral. Este año, 38 estudiantes obtuvieron sus diplomas.

USHUAIA.- 38 estudiantes de Colegios Técnicos de la provincia fueron los egresados este 2025 de los Bachilleratos de Educación Profesional Secundaria en Energía, Programación y Gastronomía.

El director Provincial de Educación Técnica, Carlos Iglesias, destacó que “es una alegría estar celebrando junto a estos primeros egresados pioneros y entregarles su diploma”.

“La pandemia había dejado un millón de estudiantes desenlazados, y ellos fueron parte de eso, así que es importantísima esta estrategia de terminalidad que llevamos adelante desde el Ministerio de Educación, como posibilidad a que estos chicos puedan terminar el secundario”, señaló.

En 2022, la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional de la cartera educativa provincial incorporó, a través del INET, una nueva propuesta educativa de terminalidad para el nivel secundario, la Educación Profesional Secundaria, destinada a estudiantes entre 14 y 18 años con trayectorias escolares discontinuas y/o desvinculados del sistema educativo, integrando los contenidos de la formación general con los contenidos de la formación profesional. La formación fue en Energía, Programación y Gastronomía.

De este modo las y los estudiantes obtienen la posibilidad de conseguir su título secundario junto a las certificaciones profesionales del sector elegido.

Las clases se desarrollan en el Centro Educativo de Formación Laboral Ushuaia (CEFLU), en el Colegio Técnico Provincial Olga B. de Arko, en el Centro de Artes y Oficios de Tolhuin, y el Centro de Formación Profesional Manuel Belgrano de Río Grande.

Cabe destacar que cada estudiante avanza según su propio ritmo, ya que en esta propuesta se le reconoce su trayectoria, con una integración de contenidos enfocada en la formación profesional.

Asimismo, la Educación Técnico Profesional con esta modalidad tiene como opción pedagógica la terminalidad del secundario para adultos, con acuerdos en diferentes entidades como SATSAID, Camioneros, OSECAC, Newsan, Clínica San Jorge y Vialidad Nacional.