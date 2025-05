Primera imagen del look de He-Man en Masters of the Universe

Así será He-Man en el cine: primer vistazo al nuevo héroe de Masters of the Universe. Habrá mucha nostalgia ochentera. Mira la imagen aquí

Por fin tenemos un primer vistazo del aspecto que tendrá Nicholas Galitzine como He-Man en Masters of the Universe, y promete músculos, magia y nostalgia a lo grande.

Después de años de intentos fallidos, cambios de estudio y guiones que se perdieron en el limbo, la película live-action de Masters of the Universe empieza a tomar forma. El rodaje sigue en marcha en Londres, pero una inesperada filtración desde el Licensing Expo nos ha dado el primer adelanto del nuevo diseño del mítico guerrero de Eternia.

La estatua que lo revela todo de Masters of the Universe

No es una imagen oficial. No es un tráiler. Ni siquiera es una foto promocional de buena calidad. Pero los dioses del marketing nos han bendecido con algo: una estatua expuesta por Mattel que, según todos los indicios, representa el diseño que veremos en pantalla de Nicholas Galitzine como He-Man.

La imagen, tomada durante una presentación de licencias, muestra una figura musculada, con armadura dorada y una espada imponente. El rostro apenas se distingue, pero la base del pedestal lleva el logotipo de la película, lo que deja pocas dudas: esto es material oficial.

El nuevo Príncipe Adam ya está en el set

Lo cierto es que ya habíamos visto algunas fotos del rodaje, con Galitzine caracterizado como el Príncipe Adam, el alter ego más tranquilo de He-Man. En esas imágenes, lo acompañaba Camila Mendes, que interpreta a Teela. Pero hasta ahora no habíamos tenido ni rastro del aspecto completo del héroe transformado. Puedes verlas en este enlace.

Y sí, el cambio promete ser tan espectacular como se espera. Para quienes crecieron viendo a este personaje alzar su espada y gritar «¡Yo tengo el poder!», esta nueva versión parece querer rendir homenaje al original… pero con una vuelta de tuerca más cinematográfica.

He-Man: ¿quién es y por qué sigue siendo un icono?

Si has oído el nombre pero no te suena del todo, aquí va una rápida explicación.

He-Man es el protagonista de la clásica serie animada de los 80, Masters of the Universe. Es la identidad poderosa del Príncipe Adam, heredero al trono del planeta ficticio Eternia, quien al alzar su espada mágica se transforma en el guerrero más fuerte del universo. Su misión: proteger el castillo de Grayskull y enfrentarse a Skeletor, un villano con calavera por cara y mucha sed de poder.

La serie se convirtió en un fenómeno cultural, con juguetes, cómics, películas y todo tipo de merchandising. Y aunque ha pasado tiempo, su grito de batalla sigue grabado en la memoria colectiva de millones de personas.

Un reparto con caras conocidas (y sorpresas)

Este nuevo intento de llevar Masters of the Universe al cine cuenta con un elenco bastante potente. Aquí van algunos nombres:

Nicholas Galitzine (Rojo, blanco y sangre azul) como el Príncipe Adam / He-Man.

Camila Mendes (Riverdale) como Teela.

Morena Baccarin (Deadpool) como la Hechicera.

Idris Elba como Man-At-Arms.

Jared Leto como Skeletor.

Alison Brie como Evil-Lyn, mano derecha de Skeletor.

James Purefoy y Charlotte Riley como los padres de Adam.

Sam C. Wilson, Kojo Attah y Jon Xue Zhang completan el reparto como Trap Jaw, Tri-Klops y Ram-Man, respectivamente.

Vamos, que el casting es una mezcla interesante de actores de renombre, talentos emergentes y elecciones inesperadas.

De Netflix a Amazon: el camino accidentado de esta película

Masters of the Universe no ha tenido precisamente un camino fácil.

En 2022, Netflix parecía lista para producir la nueva versión de He-Man, pero el proyecto se desmoronó antes de arrancar del todo. A principios de este año se supo que Amazon y MGM habían tomado el relevo, y que el director Travis Knight (Bumblebee) estaba en negociaciones para liderar el proyecto. Una buena señal, teniendo en cuenta el cariño con el que trató a los Transformers en su película.

El guion actual es obra de Chris Butler, a partir de un borrador anterior escrito por David Callaham (Shang-Chi). Y detrás de las cámaras estarán los productores Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch y DeVon Franklin.

La fecha elegida: 5 de junio de 2026. Apúntala, porque si todo sale bien, ese día el universo volverá a tener dueño.

¿Qué esperamos de Masters of the Universe?

Hay muchas preguntas en el aire. ¿Será una historia de orígenes o entrará directamente en la acción? ¿Tendrá ese toque kitsch de los 80 o apostará por un tono más épico al estilo Marvel/DC? ¿Qué aspecto tendrá Skeletor bajo el maquillaje de Jared Leto? Por ahora, sabemos que habrá escenas en la Tierra. Por lo que se espera que Adam llegó de niño y años después cuando Eternia lo necesita despertará sus poderes y deberá ir hasta su lugar de origen.

Por ahora, lo poco que hemos visto apunta a una combinación entre fidelidad al espíritu original y un lavado de cara moderno. Y la estatua filtrada, confirma algo: este He-Man viene a pelear fuerte, espada en mano y músculos en HD.

El poder está en camino

Con la maquinaria promocional comenzando a moverse, lo más probable es que en los próximos meses tengamos imágenes oficiales, tráiler, y quizás hasta una frase célebre renovada. ¿Dirá Galitzine la mítica «Yo tengo el poder» con voz grave? Ojalá.

Mientras tanto, este primer vistazo, aunque imperfecto, nos da algo fundamental: esperanza. Porque después de tantas versiones canceladas, esta vez todo apunta a que el universo de Eternia sí volverá a los cines. Y lo hará con estilo. ¿Hay ganas de ver Masters of the Universe? Dímelo en comentarios.