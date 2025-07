Primera imagen de Dinosaurus, el enemigo que pondrá a prueba a Mark en Invincible 4

Prime Video revela el primer vistazo oficial a Dinosaurus, el villano central de Invincible 4. El personaje llega con voz de Matthew Rhys y promete sacudir la serie.

Prime Video ha confirmado que la cuarta temporada de Invincible llegará en 2026, y no lo ha hecho sola. El anuncio ha venido acompañado del primer vistazo oficial a Dinosaurus, un villano gigantesco, brutal… y más complejo de lo que parece. El personaje, que marcará un antes y un después en la vida de Mark Grayson, es una de las piezas clave en esta nueva etapa de la serie.

La noticia llegó durante el panel de Invincible en la Comic-Con de San Diego 2025, donde el mismísimo Robert Kirkman, cocreador de la serie y del cómic original, compartió no solo novedades de la temporada 4, sino también de lo que vendrá más allá. Porque sí: la temporada 5 también está en camino.

El éxito de la tercera temporada lo cambió todo

Aunque las tres primeras temporadas de Invincible han sido muy bien recibidas, la tercera dejó el listón especialmente alto. Con una animación más cuidada, tramas más oscuras y un desarrollo brutal del protagonista, la serie demostró que su universo tiene mucho más que ofrecer que simples peleas entre súper seres.

Por eso no sorprendió que Amazon renovara rápidamente para una cuarta temporada… y confirmara poco después que la quinta ya está en marcha. La idea del equipo creativo, según ha comentado Kirkman, es clara: una temporada por año hasta completar la historia. Y si se mantiene el ritmo del cómic, nos espera un auténtico torbellino narrativo.

Así será el villano de la temporada 4

El gran foco de atención del panel fue el primer vistazo a Dinosaurus, un nuevo enemigo que hará su debut en los próximos episodios. El personaje, que en los cómics aparece a partir del número #66, no es el típico villano de manual. Su aspecto puede parecer ridículo —un dinosaurio antropomórfico de proporciones colosales—, pero su motivación es tan ideológica como aterradora.

Dinosaurus no quiere destruir el mundo: quiere salvarlo… de la humanidad. Su lucha se basa en el ecoterrorismo: cree que los humanos están destruyendo el planeta, y por eso actúa. Sus ataques no son por poder, ni por venganza: son actos de “equilibrio”, lo que pone a Mark en una posición moralmente muy difícil.

Y por eso el personaje no podía caer en manos de cualquiera. Prime Video ha fichado a Matthew Rhys (The Americans, Perry Mason) para ponerle voz, en lo que promete ser uno de los papeles más inesperados y potentes de toda la serie. Inicialmente se pensaba que Rhys interpretaría a otro villano, pero la elección final no ha podido ser más acertada.

Dinosaurus no viene solo

Además de Dinosaurus, Kirkman confirmó que la temporada 4 introducirá también a otro villano importantísimo en el universo de Invincible: Thragg. Aunque aún no se ha revelado qué actor lo interpretará, ya sabemos que su llegada marcará el inicio de la segunda fase de la historia.

Si la serie sigue el ritmo de los cómics, lo que viene ahora es una escalada imparable hacia un conflicto a gran escala. Y Thragg será el epicentro de esa tormenta. Entre su ideología, su legado y su brutalidad, está llamado a ser el gran antagonista del tramo final de la historia.

¿Cuándo se estrena la temporada 4?

Aunque no se ha dado una fecha exacta, Robert Kirkman confirmó durante el panel que la temporada 4 llegará en algún momento de 2026. La intención es que, a partir de ahora, Invincible tenga una nueva temporada cada año, algo que encaja con la estructura narrativa que están siguiendo.

Eso sí, el equipo ya ha adelantado que, aunque el ritmo será anual, la escala de producción crecerá en complejidad. Con episodios más densos, arcos más ambiciosos y personajes nuevos cada vez más importantes, cada entrega exigirá aún más del equipo creativo.

¿Quién es realmente Dinosaurus?

Para los que no han leído los cómics de Image, Dinosaurus puede parecer un villano pasajero o incluso un chiste visual, pero es todo lo contrario. Es uno de los personajes más importantes en la evolución moral de Mark Grayson. Su forma de pensar, sus métodos y la relación que desarrolla con Invincible lo convierten en un personaje que desafía la propia definición de héroe y villano.

Y no solo por lo que hace, sino por las consecuencias que desencadena. Sin entrar en spoilers, su arco argumental marca un antes y un después en el tono de la serie, y acelera todo lo que vendrá después.

Lo que viene será imparable

Con Dinosaurus y Thragg en camino, Invincible entra en territorio serio. Si hasta ahora el foco ha estado en el conflicto personal de Mark, su padre y su lugar en el mundo, la historia ahora se expande a nivel global (y cósmico). Las decisiones empiezan a tener un peso irreversible. Y los aliados no siempre estarán de su lado.

Lo que Prime Video está haciendo con esta adaptación es más que respetuoso: están construyendo una de las mejores series animadas para adultos jamás vistas, y si la calidad se mantiene en esta nueva etapa, el desenlace va a ser histórico.

La temporada 4 de Invincible llega en 2026. Y lo hará con una amenaza que no quiere conquistar el mundo… quiere reescribirlo desde cero. Suscríbete a Prime video y no te la pierdas.