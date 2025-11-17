Primer repago de Becas Académicas 2025

El Ministerio de Educación de la provincia, a través del Consejo Provincial de Becas, informa que se está efectuando el primer repago de la cuota N°1 de las Becas Académicas 2025.

Las y los beneficiarios, estarán recibiendo por mensajes de texto los códigos PIN. Una vez recibido, deberán presentarse en los cajeros habilitados como Punto Efectivo de la Red Link, con número de PIN y de DNI, a fin proceder al cobro de la Beca.

Se recuerda que cuentan con tres oportunidades antes de bloquear el PIN. Ante el segundo intento fallido, comunicarse de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 horas a los siguientes números:

Río Grande: 2964-444261

Ushuaia: 2901- 432674

WhatsApp: 2964-525414 (solo texto)

Para más información sobre las Becas, podrán ingresar a la web https://educacion.tierradelfuego.gob.ar/becas/