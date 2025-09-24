Primavera Fest +50 llegó a Ushuaia

Se llevó adelante una nueva edición de Primavera Fest +50, una propuesta pensada especialmente para celebrar a las personas mayores. La jornada estuvo colmada de música, baile y emociones compartidas, donde cientos de vecinos y vecinas disfrutaron de un espacio de encuentro marcado por la llegada de la primavera.

Esta iniciativa se enmarca en el trabajo que el Gobierno provincial viene desarrollando junto a los centros de jubilados y dispositivos de acompañamiento, donde las propias personas mayores manifestaron la necesidad de contar con más espacios de recreación y participación activa. Primavera Fest +50 surge como respuesta directa a esas demandas, generando ámbitos pensados para su bienestar y disfrute.

El secretario de Promoción Territorial, Matías Machado, celebró el éxito de la actividad y expresó, “Vivimos una noche con mucha alegría, baile y sobre todo muy buena onda de toda la gente. Desde el Gobierno creemos que estos espacios son fundamentales: no se trata solo de una fiesta, sino de generar puntos de encuentro y acompañamiento para nuestras personas mayores, en un momento en el que hacerlo resulta esencial.”

Entre los testimonios que dejó la jornada, Marta, vecina y participante, compartió emocionada, “La verdad que estas actividades nos hacen muy bien. Gracias por no olvidarse de nosotros, porque casi no tenemos lugares donde juntarnos y pasar un buen rato. Hoy me sentí acompañada, pude reírme, cantar y compartir con amigas. Ojalá se hagan más seguido.”

Estas instancias de participación no solo brindan momentos de disfrute, sino que también reafirman el compromiso de escuchar, atender y transformar en políticas públicas las demandas de las personas mayores, construyendo una provincia que acompañe y valore a todas las generaciones.