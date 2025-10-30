Previaje Riojano: Movete por La Rioja con Chachos

La provincia de La Rioja implementó su programa Movete por La Rioja con los Chachos que, a cada visitante, le otorga créditos en moneda local por el valor del 50% de los gastos turísticos. Esta iniciativa gubernamental regirá hasta fines de diciembre próximo para atraer viajeros en un contexto económico recesivo para este destino emergente del oeste argentino.

LA RIOJA.- El esquema funciona de manera sencilla: los viajeros que contraten servicios turísticos en la provincia deberán presentar sus facturas en las oficinas de Internet para Todos donde se les devolverá la mitad del gasto realizado en forma de chachos con un tope máximo de 150.000 pesos. Para acceder al beneficio es requisito haberse alojado al menos dos noches en territorio riojano.

El programa se encuentra en su tercera edición y apunta a ser más transparente, evitando irregularidades como la doble facturación. Según datos de la Cámara de Turismo de La Rioja, la medida busca sostener la actividad en temporada baja, en la que muchas empresas del sector registran caídas de ingresos.

Los Chachos funcionan como un voucher turístico, de uso exclusivo dentro de la provincia, y tienen el mismo valor que la moneda corriente. De este modo, los turistas podrán utilizarlos para alojamiento, gastronomía, excursiones y otros servicios habilitados.

El programa provincial entrega Chachos por la mitad del gasto en alojamiento o excursiones para incentivar el turismo y el consumo local.

El beneficio se encuentra dirigido principalmente a visitantes de fuera de la provincia, con el objetivo de promover el subturismo de cercanía, es decir, los viajes de corta distancia que generan un fuerte impacto en economías locales.La iniciativa contempla además la posibilidad de una prórroga durante la temporada de verano, en caso de que el mecanismo tenga buena recepción. El antecedente de las dos ediciones previas demostró que este tipo de estímulos genera un aumento significativo en el movimiento turístico y en el nivel de gasto de los visitantes.

Con este lanzamiento, La Rioja busca consolidarse como un destino competitivo en el mercado interno, diversificando su oferta y garantizando un acceso más atractivo a sus paisajes, cultura y gastronomía.

Durante la anterior gestión presidencial argentina, la sumatoria de las cinco ediciones del programa PreViaje le aportaron 48.000 turistas a La Rioja con una estadía media de 3,5 noches cuando en 2019, antes de la ola de contagios masivos de coronavirus, era de 1,9.

Reserva Los Colorados, el destino riojano para disfrutar astroturismo, cicloturismo, Parques y reservas, Senderismo, Travesía todoterreno, trekking.

Además hubo un 41,5% más des visitas al Parque Nacional Talampaya y en noviembre de 2022 se superó el récord de 100.000 turistas tal como se logró en octubre pasado.

La provincia de La Rioja recibió una partida de cien millones de pesos que le otorgará el gobierno de la nación para ser invertidos en obras e infraestructura turística.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Bus turístico, una experiencia panorámica que te permite descubrir nuestra ciudad desde otro ángulo, recorriendo los lugares más emblemáticos con una guía que acompañará durante todo el viaje. Gentileza Secretaria de Turismo La Rioja.