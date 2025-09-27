Presidente Petro anuncia en la ONU que convocará a colombianos para liberar a Gaza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso en la ONU la creación de un poderoso ejército conformado por hombres y mujeres del mundo comprometidos con la liberación de Gaza y anunció que iniciará la lista de voluntarios a su llegada a Colombia.



BOGOTA (Xinhua/NA).- “Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros, pues voy. Pero que eso pase en todos los pueblos del mundo. Seamos capaces de cambiar, de transformar el mundo”, expresó el mandatario en el marco de la reunión de alto nivel del Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas.

Petro se esmeró por demostrar que la diplomacia falló en el propósito de proteger al pueblo palestino del bloqueo de Israel y del genocidio del que fue víctima, por lo que llamó a los países más poderosos a unirse para conformar “un ejército que haga valer las órdenes de la justicia internacional” y salvar a Palestina ya la humanidad.

“Abrimos el listado de voluntarios y voluntarias para ir a combatir a Gaza. Unámonos y seremos el ejército más poderoso del mundo y la democracia cesará el genocidio y podrá haber libertad en el mundo”, señaló.

El presidente colombiano aseguró que salvar a la humanidad es asegurarse de que ningún hombre o mujer en ninguna parte del mundo sea esclavo y de que ningún poder se imponga sobre la libertad humana.

Petro también participó de una de las masivas marchas realizadas en Nueva York como protesta por la intervención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU.

Desde allí, pidió a los soldados de Estados Unidos, que no participaran en ninguna guerra que implicara disparar contra la humanidad.

“La libertad humana es la libertad de las personas y Naciones Unidas tiene que comprenderlo porque llegó el tiempo de las gentes, el tiempo de los pueblos”, sostuvo.

Petro subrayó que si esta alianza mundial se estableciera, sería capaz de obligar al Gobierno de Israel a detener las masacres diarias contra personas inocentes en Gaza y considerar el diálogo como la única salida posible al conflicto con Palestina.

“Si la humanidad demuestra que puede liderar un ejército para liberar a Palestina, muchos armados israelíes o no, se sentarán a negociar antes de que suene el primer disparo”, manifestó.

De acuerdo con las últimas cifras de las autoridades sanitarias de Gaza, el número de civiles palestinos que murieron desde el 7 de octubre de 2023 por ataques de Israel superó los 65.000.



Revocaron la visa de Petro tras “acciones imprudentes e incendiarias” en Nueva York

BUENOS AIRES (NA).- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación del visado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a causa de sus denominadas “acciones incendiarias” durante una manifestación callejera en la ciudad de Nueva York.

La decisión se comunicó luego de que el mandatario colombiano, quien se encontraba en la urbe para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, instara públicamente a soldados estadounidenses a la desobediencia.

“Hoy, el presidente colombiano @petrogustavo se ha manifestado en una calle de Nueva York y ha instado a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia”, detalló el Departamento de Estado en una publicación emitida a través de la plataforma X. La cartera de Estado fundamentó su medida al afirmar: “Revocaremos el visado de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”.

Frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Petro se dirigió a una multitud congregada y expresó: “Pido a todos los soldados del ejército de Estados Unidos que no apunten con sus armas a la gente. Desobedezcan las órdenes del (presidente Donald) Trump. ¡Obedezcan las órdenes de la humanidad!”.

Previamente, en su discurso ante la reunión mundial celebrada el martes, Petro criticó de manera contundente al líder estadounidense, al declarar que el mandatario era “cómplice del genocidio” en Gaza y exigió “procedimientos penales” por los ataques con misiles que perpetraron las fuerzas armadas estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas del Caribe.

El perfil de Petro en las redes sociales mostró el viernes que el mandatario había republicado diversos videos en los que se lo veía hablando en una reunión de manifestantes pro palestinos en Nueva York. En una publicación en X, el presidente colombiano sostuvo: “Palestina libre. Si Gaza cae, la humanidad muere”. Petro es un declarado opositor a la guerra en Gaza y tomó la determinación de suspender las exportaciones de carbón hacia Israel.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Petro participó de una de las masivas marchas realizadas en Nueva York como protesta por la intervención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU.