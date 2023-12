Presidente de Guyana aseguró que su país y Venezuela están comprometidos con la paz

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, afirmó el jueves, en medio de reuniones con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que ambas partes están comprometidas a garantizar que su región siga siendo pacífica, en medio de tensiones por una disputa que involucra una zona fronteriza potencialmente rica en petróleo.

CARACAS (Reuters-NA).- Su país tiene derecho a facilitar el desarrollo y la inversión, añadió Ali, reiterando que la disputa debe resolverse mediante un fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Los dos jefes de Estado se reunieron en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas junto con representantes de CARICOM, la unión política y económica del Caribe, así como delegados de Brasil, Naciones Unidas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El desacuerdo sobre la región selvática de Esequibo, de 160.000 kilómetros cuadrados (62.000 millas cuadradas), se ha prolongado durante décadas, pero en los últimos años Venezuela revivió su reclamo, incluso sobre áreas costa afuera, después de importantes descubrimientos de petróleo y gas.

La disputa está ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), aunque podría tardar años en llegar a un fallo final. Los votantes en Venezuela rechazaron este mes la jurisdicción del tribunal y respaldaron la creación de un nuevo estado en un referéndum.

Guyana cuestionó el volumen de participación en la consulta y dijo que su frontera terrestre no está sujeta a discusión, mientras que analistas políticos en Caracas han dicho que la votación fue un intento de Maduro de evaluar el apoyo a su gobierno antes de las elecciones presidenciales de 2024, y no un preludio a invasión.

Maduro dijo la semana pasada que autorizaría la exploración petrolera en el Esequibo, lo que provocó la ira de Ali cuando este último buscaba tranquilizar a los inversores con proyectos ya aprobados por el gobierno de Guyana, incluidos Exxon Mobil y el futuro socio Chevron, de que sus inversiones están seguras.

“Dejé muy claro que Guyana tiene todo el derecho a ejercer su derecho soberano dentro de su espacio territorial, a aprobar y facilitar cualquier desarrollo, cualquier inversión, cualquier asociación, cualquier comercio, cualquier colaboración, cualquier cooperación, a emitir cualquier licencia y el otorgamiento de cualquier concesión dentro de nuestro espacio territorial y dentro de nuestro espacio soberano”, dijo Ali.

El mandatario de Guyana llevaba un brazalete que mostraba un mapa de Guyana que incluye el Esequibo y reiteró que la disputa debía resolverse mediante un fallo de la CIJ.

“Guyana no es el agresor, Guyana no busca la guerra, pero Guyana se reserva el derecho de trabajar con todos nuestros socios para garantizar la defensa de nuestro país”, agregó Ali ante periodistas en el aeropuerto, en uno de cuyos salones se realizó el encuentro. “Ambas partes se comprometieron a garantizar que la región siga siendo una zona de paz”, dijo.

Las áreas marinas son responsables de la totalidad de la producción de petróleo en Guyana, cuya economía está en auge gracias a su producción, que se espera que se triplique a más de 1,2 millones de barriles por día para 2027.

“No vamos a ninguna parte; nuestro enfoque sigue siendo desarrollar los recursos de manera eficiente y responsable, según nuestro acuerdo con el gobierno de Guyana”, dijo Exxon esta semana, agregando que las afirmaciones del gobierno de Maduro de que estuvo involucrado en la financiación de un complot para socavar el referéndum son “ridículas y sin fundamento”.

Tanto Maduro como Ali hablaron con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, mientras los países sudamericanos instaron la semana pasada a una resolución pacífica y Estados Unidos ha expresado su “apoyo inquebrantable a la soberanía de Guyana“.