Presidente de Ecuador decretó “estado de excepción” por ola de violencia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo “estado de excepción” focalizado por 60 días en nueve provincias y tres cantones (municipios) del país, por la “grave conmoción interna” provocada por el incremento de la violencia criminal, confirmó la prensa local.

QUITO (Xinhua/NA).- El decreto, firmado el miércoles por el mandatario y vigente desde este jueves, establece la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, todas situadas en la región de la costa.

La medida también se aplica en las provincias Pichincha (centro-norte), donde se encuentra la capital, la ciudad de Quito; Santo Domingo (centro-norte) y Sucumbíos (región amazónica, norte del país). Alcanza, además, a los cantones La Maná, en la provincia central de Cotopaxi, así como Las Naves y Echeandía, en la provincia andina de Bolívar.

El mandatario ecuatoriano explicó que la vigencia de 60 días del decreto permitirá ejecutar un ciclo operativo completo de intervención extraordinaria, orientado a contener y reducir la violencia de alta intensidad, neutralizar amenazas en curso o inminentes, desarticular estructuras delictivas y restablecer condiciones mínimas de seguridad para la población.

Agregó que un informe de las Fuerzas Armadas advierte una escalada sostenida de violencia grave y organizada durante 2025, protagonizada sobre todo por los grupos de delincuencia organizada local, Los Lobos, Choneros y Tiguerones, con mayor incidencia en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas.

Detalló que los hechos más relevantes se concentran en atentados con explosivos, ataques directos a funcionarios públicos, homicidios múltiples en espacios públicos y amenazas sistemáticas mediante panfletos, lo que revela una “estrategia deliberada de intimidación, control territorial y desafío” a la autoridad.

Entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025, se registraron en Ecuador 1.232 víctimas de homicidio intencional en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo y Sucumbíos, según informes de la Policía Nacional.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Foto NA: Archivo (Xinhua/Ricardo Landeta).