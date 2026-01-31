Presidente de Cuba denuncia “naturaleza fascista, criminal y genocida” del Gobierno de EEUU

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el viernes “la naturaleza fascista, criminal y genocida” del Gobierno de Estados Unidos, al imponer aranceles a los países que comercien petróleo con la Isla.

LA HABANA (Xinhua/NA).- “Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con multas puramente personales”, escribió el mandatario cubano en la red social X.

El también primer secretario del Partido Comunista de Cuba denunció que el presidente estadounidense, Donald Trump, “pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo” con la isla.

Díaz-Canel aseguró que esa medida tiene un “pretexto mendaz y vacío de argumentos, vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento del pueblo cubano”.

“¿Acaso no dijeron el Secretario de Estado y sus arlequines que el bloqueo no existía? ¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias de que es un simple ‘embargo en el comercio bilateral?’”, cuestionó el líder cubano.

Del mismo modo, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó, “en los términos más firmes”, la nueva escalada de Estados Unidos contra su país.

“Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país y, para justificarlo, se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”, denunció el canciller en la red social X.

Rodríguez alertó que cada día hay nuevas evidencias de que “la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y la única influencia maligna es la que ejerce el Gobierno de Estados Unidos contra las naciones y los pueblos de Nuestra América”.

Al respecto, el jefe de la diplomacia cubana señaló que es, precisamente, la Administración de Washington la que intenta someter a los países de la región a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia.

“EE. UU. recurre también al chantaje y la coerción, para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio”, señaló.

“Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas”, escribió Rodríguez en X.

Trump emitió el jueves una orden ejecutiva en la que, además de anunciar los aranceles contra quienes envían petróleo a la isla, declaró una “emergencia nacional” en virtud de la supuesta amenaza que representa a Cuba para Estados Unidos y el resto de la región.

La orden autoriza a los secretarios de Estado y de Comercio a tomar todas las acciones necesarias, incluyendo la emisión de normas y directrices, para implementar el sistema arancelario y las medidas relacionadas.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Foto: Xinhua/NA