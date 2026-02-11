Presidente de Bolivia denunció un “boicot” interno tras crisis por gasolina contaminada

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció la existencia de “plagas” internas que buscan boicotear y “hundir” a su Gobierno, en relación a la polémica por la distribución de gasolina en mal estado que afectó a miles de vehículos en el país.

LA PAZ (Xinhua/NA).- Durante los actos oficiales por el aniversario 245 de la fundación del departamento de Oruro, en el oeste del país, el mandatario vinculó los problemas del suministro de combustibles defectuosos con acciones deliberadas destinadas a erosionar su gestión gubernamental.

“Los transportistas son los que más sufren por el robo y la gasolina sucia. Hoy tenemos que pelear con unas plagas que nos meten boicot para dañar al Gobierno. Tenemos que ser un solo equipo para salir adelante”, afirmó.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reportó que más de 2.000 vehículos resultaron dañados por una “gasolina desestabilizada”, atribuida a residuos acumulados en tanques que habrían almacenado combustible importado de baja calidad.

A raíz de este escándalo, la petrolera desvinculó a 360 trabajadores, mientras el Gobierno denunció fallas graves en los controles de YPFB Logística, la subsidiaria encargada de la supervisión de calidad en el combustible. En este sentido, el jefe de Estado afirmó que “llevamos apenas tres meses y seguimos lidiando con problemas. Hay plagas que quieren hundir este Gobierno”.

Paz instó a la ciudadanía a “trabajar de buena fe” y dejar de lado intereses personales o ideológicos en medio de una creciente tensión política y social derivada del impacto económico de la crisis energética.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente Rodrigo Paz, en conferencia de prensa / APG