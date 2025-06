Presidenta de México califica de «injusto» e «insostenible» cobro de arancel al acero y al aluminio en EEUU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó de «injusta», sin sustento legal e «insostenible», la nueva orden ejecutiva que duplica al 50 por ciento el cobro de aranceles a las compras de acero y aluminio en Estados Unidos.

MEXICO (Xinhua/NA).- En su habitual rueda de prensa matutina, la mandataria mexicana aclaró que si bien la medida es para todo el mundo, a excepción de Reino Unido, en el caso de México es «injusta» porque «México importa más de lo que exporta en acero y en aluminio».

«Formalmente, se impone un arancel cuando hay un déficit», expresó Sheinbaum, al sostener que en el caso de México «importamos más acero», por lo que entonces es «injusto».

Expuso que desde la perspectiva del Gobierno mexicano «no tiene sustento legal» porque hay un tratado comercial.

«Se está viendo por razones de seguridad nacional de Estados Unidos, y ayer mismo, la vocera de la Casa Blanca (Sarah Sanders) dice que hay muy buena colaboración en todos los términos con México, incluido el tema de seguridad. Entonces, no creemos que tenga sustento», completó.

Sheinbaum mencionó como último punto de sus motivos para rechazar el arancel, que es insostenible, «porque así como en autos (…) hay muchas autopartes que pasan de un lado a otro de la frontera, en el caso del acero también».

Al adelantar que este miércoles se reunirá con empresarios del sector para exponer estrategias, explicó que el secretario (ministro) mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, alista también esta semana negociaciones con autoridades estadounidenses en espera de un acuerdo, pero en caso contrario, la próxima semana se anunciarían medidas al respecto.

«50 por ciento de aranceles, pues representa una afectación a la industria del acero y el aluminio muy grande, ya de por sí el 25 por ciento representaba problemas», dijo.

Expresó que en caso de que no haya un acuerdo, la próxima semana se anunciarán medidas, al aclarar que no se trata de «ojo por ojo», sino de acciones de apoyo a la industria, al empleo que genera, que es «muy importante».

«México tiene también que protegerse, que fortalecerse. Entonces, no estamos de acuerdo, no creemos que sea justa ni sostenible porque encarece todo y esperamos llegar a un acuerdo, si no se logra, pues estaremos anunciando también algunas medidas (…) no es un asunto de venganza (…) es un asunto de protección», puntualizó la presidenta de México.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Presidenta de México Claudia Sheinbaum. FOTO: (ARCHIVO/Xinhua/Presidencia de México)/ NA.