Presentaron los Nacionales de Selecciones

Con la presencia de Delia Fressone, presidenta de la Federación de Hockey de Tierra del Fuego, se lanzó oficialmente en la víspera la realización de los Campeonatos Nacionales de Hockey Pista para Selecciones, a disputarse entre el jueves 18 y el domingo 21, en esta ciudad.

RIO GRANDE.- El acto protocolar, en donde la dirigente estuvo acompañada por el Secretaría de Deportes Matías Runín, tendrá dos escenarios: el Polideportivo del Instituto María Auxiliadora y el Anexo del Microestadio Provincial.

La competencia reunirá a un total de 5 equipos en Mayores Caballeros y Mayores Damas, y a 6 en Sub 19 femenino. En las tres divisiones se jugará una rueda clasificatoria, y en la última jornada se definirán las posiciones finales.

En todas las jornadas se cobrará un bono contribución de $1.500.