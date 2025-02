Presentaron la primera denuncia contra Javier Milei por la promoción de $LIBRA

Un grupo de cuatro dirigentes presentó la primera denuncia penal contra el presidente Javier Milei por supuesta estafa y asociación ilícita al promocionar en sus redes sociales la cripto $LIBRA, que sumó capital e inmediatamente se desplomó.

BUENOS AIRES (NA).- La presentación lleva las firmas del líder de Unidad Popular, Claudio Lozano; el abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo; el letrado Marcos Zelaya; y la integrante del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis.

Se trata de la primera denuncia penal que recibe en la Justicia el mandatario nacional, aunque se espera que no sea la última y que mañana empiecen a circular otras presentaciones en los tribunales, ya que varios dirigentes políticos anunciaron que optarán por esa vía.

Los denunciantes consideraron que Milei participó de «la megaestafa más grande de la historia en este rubro», a partir de lo que se conoce como «rugpull», que es «cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero».

«Cuando los estafadores vacían los fondos de liquidez el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal», indicaron.

Además, la presentación incluye un pedido de allanamiento en la Quinta de Olivos y en la Presidencia de la Nación, «a fin de secuestrar todo equipo electrónico (computadora, teléfonos, tablets, laptops)». El exdiputado nacional Claudio Lozano y otros dirigentes denunciaron a Javier Milei.

«La evidente participación del presidente Javier Milei en la estafa de Cripto Libra, en la que quedaron enganchadas 40.000 billeteras cripto, no hace más que agigantar las evidencias sobre las mentiras con las que este gobierno libertario pretende denunciar a una casta política impresentable mientras en la práctica mantiene su vínculo con maniobras especulativas de la más baja estofa, en la que engancha y estafa a sus incautos seguidores», indicó Lozano en sus redes sociales.

El escándalo cripto que envolvió en las últimas horas al presidente Javier Milei tuvo impacto internacional y afectó a varios influencers como Ape, Clemente y Fran Fijap.

Oficina Anticorrupción

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, la Oficina Anticorrupción explorará el perfil de cada uno de los involucrados que hayan participado directa o indirectamente de la operatoria y su relación con el mandatario.

De esta forma, avanzará con el perfil del empresario Hayden Mark Davis, quién estaría detrás del lanzamiento de $LIBRA, pero también del CEO de KIP Protocol, Julián Peh, y del trader Mauricio Novelli.

Los tres son conocidos del libertario, incluso mantuvieron más de un encuentro en común.

La agencia Noticias Argentinas consultó al abogado constitucionalista Félix Lonigro quien definió como una medida «para la tribuna» el anuncio del Ejecutivo sobre la investigación de la OA a raíz del escándalo.

«Será de relativa importancia la investigación porque la Oficina Anticorrupción no tiene autonomía. No me imagino que el abogado designado por el Presidente tenga libertad para investigar», fustigó sobre Alejandro Melik.

«Lo que hizo el Presidente es muy grave», especificó.

A su turno, el especialista en Derecho, Andrés Gil Domínguez, también cuestionó la autonomía de la Oficina Anticorrupción tras argumentar que su titular no podrá impulsar una investigación transparente debido a la tendencia libertaria de «castigar» a todos los que se oponen al Presidente, y pidió la intervención del Congreso.

Aunque descartó la posibilidad de juicio político, promovió la creación de una comisión que detecte si el mandatario violó la Ley de Ética Profesional.

Además, precisó que el Código Penal debiera «castigar al funcionario público que directamente o por acto simulado se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo (art. 265)».