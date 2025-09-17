Presentan el libro “Olvidar es imposible”, de Sergio Maldonado

Desde el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) invitamos a la presentación del libro “Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano”, de Sergio Maldonado. Junto al autor recorreremos la búsqueda de verdad y justicia por la desaparición forzada de su hermano Santiago, el 1ro de agosto de 2017, durante la represión de Gendarmería Nacional a una comunidad mapuche en Chubut.

Martes 23/09 18.00 hs.

SUTEF Seccional Ushuaia (H. Yrigoyen 1380)

La entrada es libre y gratuita para toda la comunidad

Sergio Maldonado hace un relato pormenorizado de los 78 dramáticos días en los que su hermano Santiago estuvo desaparecido y su vida cambió para siempre. La búsqueda, las mentiras, la violencia estatal, la deshumanización, las operaciones de periodistas cómplices del poder, los relatos absurdos tejidos adrede para entorpecer el acceso a la verdad, el encarnizamiento de los trolls, el destrato de la Justicia, los infinitos pasillos de la impunidad.

Aunque, así como la causa Maldonado expone los horrores de una sistemática injusticia que tergiversó los hechos y esparció un manto de mentiras, también deja en claro la solidaridad que se expandió a lo largo de todo el país para que la verdad saliera a la luz, y las redes de contención que se tejieron en torno de la familia de la víctima, para dar cobijo y para acompañar, revelando la grandeza y la humanidad de personas comunes que entienden la pena ajena como propia y, desde el lugar que pueden, ayudan.

¡Te esperamos para seguir construyendo memoria colectivamente!

SUTEF