Presentación del proyecto binacional “Ruta del Fuego”

RIO GRANDE.- El Gobierno presentó el proyecto binacional “Ruta del Fuego: Turismo Binacional Sostenible de la Isla Grande de Tierra del Fuego”, una iniciativa estratégica que consolida el trabajo conjunto entre Argentina y Chile para potenciar el desarrollo turístico de toda la isla desde una mirada integral y sostenible.

La propuesta fue seleccionada en la V Convocatoria de Proyectos de Cooperación Descentralizada Argentina–Chile 2025 y se desarrolla de manera articulada entre organismos provinciales y el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. El proyecto busca posicionar a la Isla Grande de Tierra del Fuego como un destino binacional, diversificando la oferta turística y promoviendo un crecimiento equilibrado entre los distintos corredores del territorio.

Durante la presentación se compartieron los principales lineamientos del proyecto, que incluyen el diseño de una señalética turística integrada e inclusiva, el fortalecimiento de circuitos y productos turísticos en la zona centro y norte de la isla, la construcción de una gobernanza binacional estable y la promoción conjunta del destino en mercados nacionales e internacionales.

El secretario Andrés Dachary destacó que “este proyecto nos permite consolidar a la Isla Grande de Tierra del Fuego como un destino binacional que se destaca por integrar miradas y capacidades para que el turismo genere más oportunidades en cada comunidad, desde el sur hasta el norte de la Isla Grande”.

Por su parte, la directora Provincial de Desarrollo y Gestión Zona Centro y Norte del INFUETUR, Stella Maris Alazard, remarcó que “Ruta del Fuego pone en valor circuitos que muchas veces quedan por fuera de los recorridos tradicionales, fortaleciendo a emprendedores, prestadores y comercios locales. La cooperación con Magallanes nos permite ampliar la mirada y ofrecer experiencias integradas a quienes visitan la isla, con beneficios concretos para las economías regionales y para la comunidad fueguina en su conjunto”.

Del encuentro participaron autoridades provinciales, el cónsul general de Chile en Río Grande, representantes de fuerzas de seguridad, cámaras de comercio, equipos técnicos y actores vinculados al desarrollo turístico de la región.