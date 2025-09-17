Presentación del Digesto Normativo

Belén Monte de Oca presentó el proyecto de Digesto Normativo Municipal, un documento que recopila y categoriza los textos actualizados de las más de 6.500 ordenanzas vigentes en Ushuaia sancionadas en los últimos 50 años; con el objetivo de que la ciudadanía acceda de manera ágil, sencilla y transparente a las normas municipales, en formato digital, a través del sistema del Concejo Deliberante que deberá ser actualizado de manera permanente.

USHUAIA.- El Digesto Normativo Municipal, producto de un extenso trabajo de búsqueda, análisis y revisión normativa a través de la comisión temática presidida por Belén Monte de Oca, se presenta como una herramienta de transparencia institucional contemplada en la Carta Orgánica Municipal; que se suma a una serie de proyectos presentados anteriormente por La Libertad Avanza para derogar ordenanzas ineficaces u obsoletas; que afectan libertades individuales e impiden la modernización y desburocratización administrativa.

“Cuando comenzamos la gestión nos propusimos el objetivo de generar el Digesto y fuimos planteándolo en la comisión. Hoy es una realidad gracias al equipo que me acompaña, el trabajo está hecho y es momento de avanzar”, remarcó Belén Monte de Oca. Y agregó que el documento “implica orden normativo, transparencia, calidad institucional y modernización; garantiza el acceso a la información para todos los vecinos, estabilidad jurídica y previsibilidad”.

Las ordenanzas base, de las cuales se desprenden las restantes, fueron categorizadas en: Administración Municipal; Carta Orgánica; Régimen Electoral; Asuntos Antárticos y Malvinas; Participación Ciudadana; Economía y Finanzas; Actividad Comercial; Hábitat, Planeamiento y Ordenamiento Urbano; Ambiente y Desarrollo Sustentable; Tránsito y Transporte; Cultura, Educación y Deporte; Turismo; Tenencia Responsable de animales; Salud y Zoonosis; Reconocimiento y Declaración.