Presentación de los Premios “Ciudad de Río Grande”

El viernes por la mañana en el Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro se realizó la presentación oficial de la décima edición de los Premios “Ciudad de Río Grande”, galardón que busca coronar a los mejores deportistas de la temporada 2023 en 39 disciplinas.

RIO GRANDE.- La ceremonia de premiación tendrá lugar este martes 14 de mayo en el gimnasio auxiliar del Carlos Margalot de Chacra II.

La presentación fue encabezada por el gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Juventud, Sebastián Bendaña; el subsecretario de Deportes, Diego Radwanitzer y la directora del área, Silvina Canalis. También estuvieron presentes el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, deportistas ternados y medios de comunicación.

Al respecto, el gerente de la Agencia, Sebastián Bendaña, aseguró que “se debe seguir trabajando por la Ciudad del Deporte, que la hacen cada uno de las y los deportistas de Río Grande”.

Asimismo, se dirigió a cada a uno de los ternados y manifestó: “Esta es una fiesta dedicada a ustedes por toda la labor realizada en 2023”. Por último, el funcionario afirmó que “más allá de un resultado deportivo nosotros, como Estado municipal, vamos a estar para acompañarlos siempre en su camino”.

Por otra parte, el subsecretario de Deportes, Diego Radwanitzer, valoró esta nueva edición de los premios señalando que “es parte de una política de Estado que lleva adelante el Municipio”. Román Andrade y Gabriel Sánchez, dos grandes valores del futsal local.

En tanto destacó que “desde la Agencia Municipal trabajamos e invertimos todos los días con el objetivo de que el deporte en nuestra ciudad pueda seguir creciendo y desarrollándose” y felicitó a las y los deportistas que fueron nominados en cada terna.

La ceremonia de X edición de los Premios “Ciudad de Río Grande” tendrá lugar este martes 14 de mayo a las 20:00 en el gimnasio auxiliar del Polideportivo Carlos Margalot de Chacra II donde se conocerán las y los ganadores de cada una de las disciplinas, además del oro y el platino: premios que obtendrá el mejor deportista riograndense que actúe fuera de la provincia.

Los premios

Como sucede año a año la Agencia Municipal de Deportes, a través del Centro de Rendimiento Deportivo, cursa invitación a todas las entidades que organizan las distintas disciplinas deportivas en Río Grande.

Y, como sucede año a año, la gran mayoría responde a la invitación acercando a sus tres deportistas destacados de la temporada pasada (2023) y aquellos que no les interesa participar de las mismas, sin tener en cuenta que a los que se galardona es a los deportistas y no a un color político que está en funciones, se los deja fuera de la fiesta o bien, en caso de haber periodistas especializados en esas actividades, ellos tienen la facultad de conformar las ternas y así no dejar afuera de los premios a destacados exponentes locales que realizan un gran trabajo a lo largo de un año y no son reconocidos por sus propios dirigentes. Muchísimos deportistas ternados para los Premios Ciudad de Río Grande posaron para los distintos medios periodísticos que cubrieron el lanzamiento de la Fiesta del Deporte 2023.

Otra de las causas de ausencia es la falta de competencia local por parte de alguna disciplina, éste año por cita dos casos han sucedido con el Water Polo por una cuestión de falta de escenario deportivo o bien del Ciclismo de Ruta, que desde 2019 a la fecha las competencias han sido contadas con los dedos de una mano y el año pasado sólo se registró una competencia de importancia como lo fue el Memorial Víctor “Ferrito” Pérez, más allá de otras carreras clasificatorias que montó la Secretaría de Deportes, clasificatorias para los distintos Juegos Regionales y que no fueron suficientes para que haya terna.

El espíritu de los premios es consagrar a los mejores en cada uno de sus rubros y, cuando se menciona a los mejores es aquellos que mejor resultados deportivos hayan alcanzado en el medio local, sin importar en un principio si han tenido o no oportunidad de trascender de la provincia, que obviamente luego suma a la hora de ver que una terna esté apretada en cuanto a la decisión de elegir al mejor.

Todos aquellos ganadores de sus respectivas ternas -en esta oportunidad serán 39- lucharán por el cetro mayor, la llama de oro que simboliza al mejor deportista de la temporada y será la décima que tendrá la ciudad de Río Grande y que hasta el momento nunca se ha repetido un mismo ganador; en esta ocasión no será la excepción dado que el ganador del año pasado, Maximiliano Aguilar, no ha sido ternado en Motociclismo. Imagen de la cantidad de deportistas que se acercaron por el Polideportivo Guata Navarro a buscar sus diplomas.

Las ternas 2023

1. Ajedrez Jazmín Donda, Leandro Frutos y Francisco Ortiz.

2. Atletismo Daniela Martínez, Daniela Bayerque y Joaquín Torres.

3. Automovilismo Pista Juan Manuel Muzón, Luis Arralde y Francisco Cárdenas.

4. Automovilismo Rally Carabajal/Suárez, Carletti/Vicic, Manuel González y Rodrigo Herrera.

5. Básquetbol Mateo Rohr, Verónica Giner y Lucas Zúñiga.

6. Bochas Pedro Urquiza, Armando Chiama y Carlos Suárez.

7. Boxeo Luciano Córdoba, Ainara Quiroga y Cristian Medina.

8. Canotaje Ramiro Durretc, Fabián Aguilar Gallardo y Valentín Durretc.

9. Ciclismo de Montaña Aaron Pintos, Agostina Melgarejo y Tiziana Pastori.

10. Ciclismo Rural Bike César Ferreyra, Gabriel Salguero y Angela Nieva.

11. Deportes Urbanos Franco Schmit, Gonzalo Aguilar y Benjamín Camino.

12. Fútbol 11 AFA Gustavo Bravo, Brisa Parra y Leandro Pérez.

13. Futsal AFA Gabriel Sánchez, Yamila Ramírez y Facundo Gandolfi.

14. Futsal CAFS Brian Valderas Gil, Francisco Román Andrade y Joaquín Villarroel

15. Gimnasia Artística Antuan Paladea Díaz, Sofía Ojeda y Giuliana Ferro.

16. Gimnasia Rítmica Tiziana Braida, Catalina Salvagno y María Belén Jaime.

17. Golf Gustavo López, Carlos López y Caciana López.

18. Handball Martina Svelitze, Camila Medina y Martín Crocetti.

19. Hockey Pista Tiziana Pastori, Carolina Nieto y Aria Guadalupe Coronel.

20. Judo Ludmila González, Juan Salvatierra y Benjamín Pesarini.

21. Karate Do Luca Notari, Benicio Baroni y Nehemías Araujo.

22. Karting Albertina Alegre, Santiago Llancapani y Santiago Iglesias.

23. Levantamiento Olímpico Nicolás Riveros, Octavio Sosa y Rodrigo Andrade.

24. Lucha Olímpica Horacio Oscar Miranda, Bárbara Cruz y Alvaro Miranda.

25. Motociclismo Gastón Martínez, Fabricio Fenoglio, Luciano Fernández y Francesco Carletti.

26. Natación Milagros Witte Verón, Daniela Andreo Stessens y Victoria Ruitti Córdoba.

27. Pádel Iván Gallado Unquen, José Luis Villarroel y Julio Andrade Tenorio.

28. Polo Agustina Pucheta, Lucía Márquez y Leonel Ruiz.

29. Powerlifting Thiago Martínez, Ignacio Schwabe y Guillermo Rodríguez.

30. Rugby Ramiro Santoro, Ariana Tuñón y Mariano Gómez.

31. Salto Hípico Emma Vidal, Sofía Machado y Edith Santana.

32. Stand Up Paddle Malena Balderramo, Natalí Vega y Martín Balatti Salcedo.

33. Taekwondo ITF Franco Fernández, Kevin Ignacio Ponce y Lucio Ferrai.

34. Taekwondo WTF Thiago Fernández, Julieta Bercetche y Graciela Maita.

35. Tenis Lucía Mansilla, Luana Ledesma y Micaela Flores.

36. Tenis de Mesa Victoria Asencio, Benjamín Moya y Sebastián Gómez.

37. Tiro con Arco Gianinna Fernández, Ronzo Monchietti y Hernán González.

38. Tiro Deportivo Adrián Dávila, Marcos Quiroga y Ricardo Tejada.

39. Tiro Olímpico Leandro López Maidana, Jonás Ugrina y Nerea Pardo.

Premios Ciudad de Río Grande

Año/Edi. Ganador Disciplina

2013 – I Marcos Martínez Powerlifting

2014 – II Federico Velázquez Motociclismo

2015 – III Angelo Villalobos Judo

2016 – IV Dante Stork Automovilismo

2017 – V Rocío Ledesma Judo

2018 – VI Juan Pablo Romero Mountain Bike

2019 – VII Nicolás Paredes Futsal AFA

2021 – VIII Nicolás Rivero Levantamiento Olímpico

2022 – IX Maximiliano Aguilar Motociclismo