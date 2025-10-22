Presentación de Designers BA en el Fin del Mundo

El evento reunió a prensa nacional e internacional, quienes difundieron la propuesta en su paso por el Fin del Mundo.

USHUAIA.- En un entorno único como el Parque Nacional Tierra del Fuego concluyó la 27ª edición de Designers BA, donde la diseñadora Romina Cardillo, creadora de la etiqueta Nous Étudions, presentó su nueva colección.

La iniciativa, que combinó diseño, innovación y sustentabilidad, fortaleció la promoción del destino Tierra del Fuego como escenario de eventos de relevancia nacional e internacional, y contó con el apoyo del Instituto Fueguino de Turismo.

El director de Promoción Turística del INFUETUR, Martín Bianchi, destacó la relevancia de que el evento se haya concretado en Ushuaia: “Nuestro destino es escenario de numerosos eventos de gran magnitud, entre ellos la presentación de diseñadores y marcas que eligen la provincia para mostrar sus colecciones. Este tipo de acciones de promoción nos permiten posicionar a Tierra del Fuego en nuevos nichos, generar movimiento de visitantes y demostrar que estamos plenamente preparados para recibir producciones de este nivel”, dijo.

Asimismo, resaltó la importancia de que la acción se haya visto reflejada en medios nacionales e internacionales, entre los que se destacan L’Officiel, Marie Claire, Le Banana, DMAG, Numéro, WWD, Vogue Latam, Elle México y Clarín, así como creadores de contenido de relevancia nacional como @ladronladronladron y @lacurvadelamoda, quienes realizaron una cobertura integral del destino.

"Estos eventos generan un impacto muy importante en la promoción del destino. No solo vienen a realizar sus producciones mostrando nuestro entorno natural, sino que también generan contenido sobre los servicios utilizados, como alojamiento, gastronomía, transporte y navegaciones, lo que contribuye a posicionar al Fin del Mundo hacia el exterior", agregó.

Cabe mencionar que la marca Nous Étudions se caracteriza por la investigación con materiales y la experimentación textil. En esta oportunidad, la presentación se realizó fuera del calendario oficial de la moda argentina, en colaboración con la empresa mexicana Polybion, pionera en el desarrollo de materiales cultivados a partir de la celulosa bacteriana obtenida de residuos agroindustriales.

La diseñadora y su equipo trabajaron junto a Polybion para adaptar Celium, su biomaterial insignia, a los requerimientos específicos de la colección. Esta propuesta representa la primera colección confeccionada exclusivamente con este material y la primera en utilizar todas sus versiones: original, translúcida y espumante. Inspirada en el ecosistema fueguino, la colección explora la relación entre cuerpo, biología y paisaje, mostrando la profundidad expresiva de un material nacido de la vida misma.

El evento contó con colaboración público-privada. A través del INFUETUR se coordinó con Flybondi y la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo (AAFUVYT) para cubrir la logística de traslados. Colaboraron las empresas Tolkeyen Patagonia, Ushuaia Incoming Experience, El Tren del Fin del Mundo, Rumbo Sur Excursiones, Cumelén Tours, Tierra del Fuego Aventura, Prestigio Operadores, Latitud Ushuaia y Explore Tierra del Fuego.

Los equipos estuvieron alojados en Arakur Ushuaia Resort & Spa, Tolkeyen Ushuaia Hotel y Hotel Albatros. La propuesta gastronómica fue íntegramente vegana, con el acompañamiento de Almacén Ramos Generales, Augusto Ushuaia, Jeremy Button, Restaurante Prana, Arakur Ushuaia y Alakush Ushuaia.

Para culminar, el Director de Promoción Turística agradeció el apoyo del Parque Nacional Tierra del Fuego y la Administración de Parques Nacionales que facilitaron la realización de esta acción y acompañaron al equipo durante los tres días de trabajo. También destacó la atención brindada por Alakush Ushuaia, donde se realizó la recepción oficial y el agasajo a la prensa con un menú vegano especialmente diseñado para la ocasión.

Finalmente, subrayó la articulación entre el sector público y privado para desarrollar propuestas que promuevan y difundan los atractivos, servicios y prestaciones que ofrece el Fin del Mundo.