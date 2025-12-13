Preocupación en el Gobierno: enero podría marcar un punto crítico para la industria

La ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Karina Fernández, volvió a manifestar su preocupación por la situación del sector industrial ante la inminente eliminación de aranceles para productos que compiten directamente con la producción local. Según alertó, “es un momento muy complicado y enero se perfila como un mes crítico”.

En declaraciones a FM Master’s, la funcionaria describió un panorama marcado por la combinación de caída de ventas, incertidumbre laboral y una política nacional que —según explicó— pone en desventaja a la industria fueguina. “La provincia no está atravesando una buena situación, el contexto nacional tampoco. Es un momento muy complicado y enero se perfila como un mes crítico. Estamos trabajando arduamente para buscar todas las herramientas posibles que nos permitan amortiguar el impacto”, expresó.

Fernández remarcó que la apertura de importaciones golpea especialmente a los fabricantes locales, que enfrentan mayores dificultades para sostener sus niveles de producción. En ese contexto, sostuvo que “posicionar a nuestros productores y mostrar el valor de la producción local es más importante que nunca. Tenemos que fortalecernos como provincia y respaldar a nuestras pymes”.

El sector electrónico —principal empleador del polo industrial fueguino— aparece como el más comprometido. A la caída del consumo se sumará la segunda fase de reducción arancelaria prevista para mediados de diciembre. “La situación es crítica”, afirmó la Ministra, al señalar que “esto impacta directamente en las fábricas y en la estabilidad de los trabajadores, que al día de hoy no conocen cuál será su situación a partir de enero, va a ser un escenario muy complejo, ya lo estamos viviendo”.

A pesar del contexto adverso, Fernández destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, los industriales y los sindicatos. “Desde el sector empresarial, el sindicalismo y el gobierno provincial estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, somos el frente que tiene la provincia para defender su producción y proteger el empleo”, dijo.

Finalmente, la ministra aseguró que el Ejecutivo buscará minimizar los efectos del nuevo esquema arancelario: “Estamos en un momento decisivo, sabemos que habrá impactos, pero estamos trabajando para que sean los menores posibles. Tierra del Fuego siempre ha demostrado una enorme resiliencia y vamos a seguir apostando por nuestra gente y pornuestra industria”, concluyó.