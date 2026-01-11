Preocupación del sector comercial por la economía en la zona norte

El Ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, junto al Secretario de Representación Política, Federico Giménez, y la Concejala Lucía Rossi, mantuvieron una reunión de trabajo con directivos de la Cámara de Comercio de Río Grande. Se abordaron las preocupaciones del sector y se delinearon acciones conjuntas para dinamizar la economía de la zona norte.

En un encuentro celebrado en la sede de la Cámara de Comercio, las autoridades provinciales dialogaron con los integrantes de la Cámara de Comercio de Río Grande, presidida por José Luis “Gigi” Iglesias. El objetivo central fue escuchar las inquietudes del sector productivo y comercial, y trazar una agenda de trabajo coordinada para enfrentar los desafíos económicos actuales.

Durante la reunión, se analizó en profundidad la situación particular de la zona norte de la provincia, el vínculo con el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego (BTF) y las herramientas disponibles para apoyar a comerciantes y vecinos.

El Ministro Jorge Canals agradeció la invitación y subrayó la importancia de la cercanía institucional en contextos complejos: “Hemos dialogado sobre diferentes temáticas que tienen que ver con el vínculo de los comerciantes; con el Banco de la Provincia y sus diferentes herramientas. En las próximas semanas se acercará el Ministro de Economía, Alejandro Barrozo, para que les pueda dar una mirada más certera de la situación”.

Canals también se refirió a las perspectivas de desarrollo: “Si bien hay algunas puertas que uno visualiza que se cierran, hay muchas otras que se vienen abriendo, como la ley de agricultura y el traspaso de YPF a Terra Ignis, que abre una posibilidad muy importante para la administración de nuestros recursos naturales. Estamos predispuestos a mantener este flujo de diálogo”.

Por su parte, el Secretario Federico Giménez destacó el valor del encuentro: “pudimos conocer la situación, hablar de herramientas del BTF y plantear desde nuestra mirada qué vamos a hacer para ir apaleando esta situación”. Además, resaltó el rol de la Tarjeta Fueguina como un instrumento clave para aliviar el consumo interno en el contexto actual.

Al cierre del encuentro, el Presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Iglesias, expresó su satisfacción: “la predisposición plena que mostró el Ministro Canals nos causa satisfacción. Creemos que vamos a poder solucionar distintos problemas, como la caída de empleo”. Iglesias valoró especialmente el compromiso de gestionar reuniones con el Ministro de Economía y autoridades del BTF directamente en la ciudad.

Como resultado inmediato de esta reunión, se acordó gestionar una visita a Río Grande del Ministro de Economía, Alejandro Barrozo, y profundizar el contacto con las autoridades del Banco de la Provincia. El Gobierno provincial ratificó así su compromiso de desplegar una presencia activa en el territorio, escuchando y trabajando en conjunto con los actores económicos para dar respuestas concretas a los vecinos y vecinas de Tierra del Fuego.