Preocupa la quita de aranceles a productos electrónicos importados

La medida comenzará a regir el 15 de enero de 2026. En la reunión de la CAAE el Gobierno de la Provincia expresó su preocupación por los efectos que causará en la producción y el empleo.

USHUAIA.- Durante la última reunión de la Comisión para el Área Aduanera Especial (CAAE), desarrollada en el INFUETUR; el punto central de la agenda fue el análisis del escenario inmediato que enfrentará el sector industrial a partir de la eliminación de aranceles para productos electrónicos ERCM importados, medida que entrará en vigencia el próximo 15 de enero y que establece una reducción de impuestos y aranceles al 0%.

El encuentro fue encabezado por la secretaria de Industria, Alejandra Man, y contó con la presencia de la ministra de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione.

Alejandra Man indicó que “la provincia viene llevando adelante mesas de diálogo junto a representantes de los trabajadores, cámaras industriales y empresas, con el objetivo de identificar herramientas que permitan mejorar la competitividad frente a la baja de precios en los productos celulares”.

La funcionaria advirtió que “estamos frente a un panorama complejo, con un alto nivel de incertidumbre respecto del impacto en la producción de 2026”.

Man detalló que si bien el nuevo proceso productivo de celulares ofrece una oportunidad para competir frente al producto importado, “aún son pocos los trámites iniciados para nuevos productos bajo esta resolución. Entendemos que las empresas se encuentran cerrando acuerdos comerciales con las marcas y evaluando la factibilidad de producir en Tierra del Fuego”.

La titular de Industria expresó: “Comprendemos la preocupación del sector trabajador e industrial, ya que la definición del Gobierno nacional podría derivar en la pérdida de más puestos laborales en nuestra provincia. Desde el Ejecutivo provincial mantenemos el compromiso de generar propuestas que contribuyan a revertir esta situación”.

Al hacer un balance del año, Man evaluó que ha sido complejo debido a múltiples factores que incidieron negativamente: “la retracción del consumo a nivel nacional impactó de manera directa; además, atravesamos modificaciones en los procesos productivos de televisores y celulares, y un cambio en las condiciones de competitividad frente a un escenario de apertura de importaciones que afectó tanto al sector electrónico como al textil”. Pese a ello, destacó el trabajo de la Secretaría para “acompañar al sector industrial atendiendo con celeridad los trámites” y mencionó los avances en la modificación de la Resolución CAAE 47/25 para fomentar nuevos sectores productivos orientados a la exportación.

Por su parte, la ministra Sonia Castiglione anunció la convocatoria a un encuentro para este martes, 16 de diciembre, con el objetivo de avanzar en un espacio de diálogo con representantes de las empresas sobre el futuro del sector a partir del 15 de enero.

De la reunión participaron representantes del Ministerio de Economía de la Nación, la Dirección General de Aduanas (AFIP), la Unión Industrial Fueguina, la Unión Obrera Metalúrgica (seccionales Ushuaia y Río Grande), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) y la Corresponsalía de Despachantes de Aduana de Río Grande, entre otros.