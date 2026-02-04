Premios Grammy 2026: los principales ganadores

La 68ª edición de los Premios Grammy dejó una marca indeleble en la historia de la música latina con la consagración de Bad Bunny en la categoría principal de Álbum del Año, mientras que la música argentina celebró el triunfo de Ca7riel & Paco Amoroso.
LOS ANGELES (NA).- Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la ceremonia celebrada en Los Ángeles y conducida por Trevor Noah repartió 86 galardones. Kendrick Lamar y SZA se llevaron la Grabación del Año, mientras que Billie Eilish obtuvo el premio a Canción del Año.
El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se alzó con el premio a Mejor álbum de rock o música alternativa latina por su disco “Papota”, consolidando el momento de la escena nacional en el exterior.
A continuación, la lista de los principales ganadores:
Categorías Generales
Álbum del año: Debí tirar más fotos – Bad Bunny
Grabación del año: luther – Kendrick Lamar y SZA
Canción del año: Wildflower – Billie Eilish y Finneas O’Connell
Mejor nuevo artista: Olivia Dean
Compositor del año, no clásico: Amy Allen
Productor del año, no clásico: Cirkut
Categorías Latinas
Mejor álbum de rock o música alternativa latina: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor álbum de música urbana latina: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Mejor álbum de pop latino: Cancionera – Natalia Lafourcade
Mejor álbum latino tropical: Raíces – Gloria Estefan
Mejor álbum de música regional mexicana: Palabra de to’s (seca) – Carín León
Pop y Rock
Mejor álbum pop vocal: Mayhem – Lady Gaga
Mejor interpretación pop solista: Messy – Lola Young
Mejor interpretación pop dúo/grupo: Defying Gravity – Cynthia Erivo y Ariana Grande
Mejor álbum de rock: Never Enough – Turnstile
Mejor álbum de música alternativa: Songs of a Lost World – The Cure
Rap, R&B y Country
Mejor álbum de rap: GNX – Kendrick Lamar
Mejor interpretación de rap: Chains & Whips – Clipse, Pusha T y Malice, con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
Mejor álbum de R&B: Mutt – Leon Thomas
Mejor álbum de country contemporáneo: Beautifully Broken – Jelly Roll
Mejor álbum de country tradicional: Ain’t In It For My Health – Zach Top
Otras Categorías Destacadas
Mejor álbum de música dance/electrónica: EUSEXUA – FKA twigs
Mejor interpretación de música global: EoO – Bad Bunny
Mejor álbum de música global: Caetano e Bethânia Ao Vivo – Caetano Veloso y Maria Bethânia
Mejor álbum de jazz vocal: Portrait – Samara Joy
Mejor banda sonora para un medio audiovisual: Sinners – Ludwig Göransson
Mejor película musical: Music by John Williams
